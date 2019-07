Saskia de Klerk schwimmt an den Schweizer Meisterschaften zu historischem Titel für den SC Flös Buchs

Sprintspezialistin Saskia de Klerk vom SC Flös Buchs will beim Schwimmen erst Spass, dann eine Medaille haben

Von heute Freitag bis Sonntag nimmt die Flöserin Saskia de Klerk an den Schweizer Meisterschaften in Lancy teil. Hier will sie an ruhmreiche Titelkämpfe in Uster anknüpfen. Sie ist eine Garantin für Spitzenleistungen und Podestplätze geworden. Kaum eine Woche vergeht mehr, ohne entsprechende Erfolgsmeldung. Doch der Ruhm kommt bei ihr nur an zweiter Stelle. Die Buchserin will ihren Sport vor allem geniessen.