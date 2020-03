Sascha Schmid (SVP, Grabs): «Ich mache mir Sorgen um die Demokratie» Die SVP-Regionalpartei muss nach den gestrigen Kantonsratswahlen einen Sitzverlust im Wahlkreis Werdenberg hinnehmen.

Waren gestern trotz des Verlusts eines Sitzes für die SVP Werdenberg guter Dinge: (von links) Sascha Schmid, Dominic Büchler und Mirco Rossi. Armando Bianco

Nachdem die SVP Werdenberg während der letzten Legislatur drei Kantonsräte ins Parlament nach St. Gallen entsenden konnte, sind es nach dem gestrigen Wahlsonntag nur noch zwei.



«Mit meinem eigenen Abschneiden kann ich zufrieden sein, mit dem Resultat der SVP Werdenberg hingegen nicht ganz. Rund 500 Stimmen weniger haben uns den Sitz von Dominic Büchler gekostet», so Parteipräsident Mirco Rossi (Sevelen) gegenüber dem W&O. Tragisch sei für ihn die tiefe Stimmbeteiligung von rund 32 Prozent im Wahlkreis Werdenberg.

«Aus politischer Sicht ist das verheerend. Ich glaube, dass die kantonale Politik ein gröberes Problem hat. Vielleicht lag es in unserem Wahlkreis daran, dass ein politisches Thema gefehlt hat, welches die Wählerschaft zum Urnengang motiviert hätte.» Schön sei derzeit, dass die Wirtschaft in der Schweiz sehr gut laufe, was aber wiederum bedeute, dass das Volk weniger Sorgen und wenig Druck habe, etwas ändern zu wollen.

Parteien und Politik haben ein Mobilisierungsproblem

Der knapp wiedergewählte Sascha Schmid (Grabs) ist zwar mit seinem Resultat «mehr oder weniger» zufrieden, allerdings ist er betrübt über den Sitzverlust der Regionalpartei, welchen auch er der tiefen Wahlbeteiligung zuschreibt.

«Ich mache mir Sorgen um unsere Demokratie, wenn nur noch so wenig Leute ihr Wahlrecht nutzen. Es ist erschreckend, dass sich nur etwas mehr als 30 Prozent der Bevölkerung für diese Wahlen interessiert haben. Aus Sicht der SVP müssen wir unsere Wählerschaft wieder besser mobilisieren können. Doch nicht nur wir, auch alle anderen Parteien und die Politik generell haben ein Mobilisierungsproblem.»

Der Verlust der SVP von 1,1 Prozent im Wahlkreis Werdenberg sei zwar moderat, doch es schmerze, weil das den Sitzverlust bedeutet. «Es geht mir nicht darum, dass ich der EVP Werdenberg den Sitz nicht gönnen mag. Aber es zeigt, je tiefer die Wahlbeteiligung ist, umso schlechter geht es der SVP», ist die Botschaft des regionalen SVP-Wahlkampfleiters an seine Klientel.



«Unser Potenzial ist da, dass letztlich aber zu wenig an die Urne gegangen sind, ist erschreckend. An so einem wichtigen Tag geht es um die Zukunft des Kantons, deshalb müssen wir auch jene mobilisieren können, die nicht sowieso immer wählen gehen.»



«Wir hatten eine gute Liste mit vielen jungen Leuten»

Dominic Büchler haben mickrige drei Stimmen zur Wiederwahl gefehlt. «Das ist halt manchmal auch etwas Glückssache. Es wäre schön gewesen, wenn wir den dritten Sitz hätten halten können. Aber ich habe auch immer zu meinen Parteikollegen gesagt, dass ich hoffe, dass ich abgewählt werde und nicht Sascha Schmid, falls wir einen Sitz verlieren.» Sie alle hätten Gas gegeben und eine bessere Liste als noch vor vier Jahren gehabt, mit vielen jungen Leuten. Doch die politische Lage derzeit sei wohl etwas zu Ungunsten der SVP ausgefallen.



Er selbst sei mit einem Handicap in den Wahlkampf gestartet, weil er wegen seines geplanten Umzugs ins Vorarlberg nur noch etwa ein Jahr die SVP hätte vertreten können. «Möglicherweise hat mich das einige Stimmen gekostet, mir war aber von Anfang wichtig, absolut transparent in dieser Sache zu sein», sagte er an der gestrigen Wahlfeier im «Schäfli» in Gams.