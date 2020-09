Der Grabser Sascha Schmid wird an der Spitze der Jungen SVP vom Obertoggenburger Lukas Huber abgelöst

Am vergangenem Samstag fand die Hauptversammlung und das 20-Jahr-Jubiläum der Jungen SVP des Kantons St.Gallen im Restaurant Thurpark in Wattwil statt. Nebst den ordentlichen Traktanden wurde auch das Präsidium neu besetzt. Der 2016 gewählte Präsident und Kantonsrat Sascha Schmid aus Grabs trat nach über vier Jahren an der Spitze der Jungpartei zurück.