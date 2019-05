Sarys zweite Single aus der Küche von Erfolgsproduzent Ray Watts erscheint Die Sängerin Sary aus Mels, «bürgerlich» Sarina Oesch, veröffentlicht am Freitag, 3.Mai, ihre zweite Single «1+1». Sie wird wie bereits ihre Anfang November 2018 veröffentlichte Debüt-Single «So beautiful» vom österreichischen Hitproduzenten Ray Watts geschrieben, komponiert und produziert.

(wo) Watts hat unter anderem schon für Helene Fischer, Carmen Geiss und DJ Ötzi produziert. Sarina Oesch kam in Kontakt mit dem Hitproduzenten, weil sie ihm an einem Samstag eine Demotape geschickt hat. Zu ihrer eigenen Überraschung hat er sich gleich am nächsten Tag bei ihr gemeldet.

Den Kindheitstraum verwirklichen

Wie für viele Mädchen träumte Sarina seit ihrer Kindheit davon, Sängerin zu werden. Ihr grösster Traum ist es aber, ein Album veröffentlichen und vom Singen leben zu können, wie sie in einem Interveiw mit Radio Südostschweiz verraten hat.

Nachdem sie schon in sehr jungen Jahren zusammen mit ihrer Schwester einen Titel aufgenommen hat, hat sie während ihrer Berufsausbildung aus Zeitgründen eine musikalische Pause eingelegt.

Jetzt gilt das Motto «jetzt oder nie»

Letztes Jahr hat sie sich gesagt: «Jetzt oder nie!». Gesagt getan! Mail an den Hitproduzenten Ray Watts geschickt, gleich positive Antwort bekommen … Mit der zweiten Single «1+1» soll der Traum vom eigenen Album etwas näher rücken.

Wie bereits die Debüt-Single ist auch «So beautiful» ist «1+1» eine Dance-Nummer und hat Ohrwurm-Potenzial.