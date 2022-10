Sarganserland «Beste Wintersaison»: Pizolbahnen wieder in der Gewinnzone – Geschäftsbericht weisst ansehnliches Plus aus Nach einem Verlustjahr können die Pizolbahnen für das Geschäftsjahr 2021/22 einen schönen Gewinn ausweisen. Von der bisherigen Sommersaison zeigt sich der CEO angetan.

Eine neue Sommerattraktion am Pizol: Die Alpine Scooter auf Pardiel. Bild:

Die Pizolbahnen AG und das liebe Geld, es ist ein Dauerthema. Aktuell sieht es für die Bergbahnbetreiber mit ihren zwei Standorten in Bad Ragaz und Wangs aber recht vielversprechend aus. Zunächst wurde kürzlich bekannt, dass mehrere regionale Gemeinden die Bahnen längerfristig mit gut einer halben Million Franken pro Jahr unterstützen wollen (der «Werdenberger & Obertoggenburger» berichtete). Und nun wird auch im Geschäftsbericht für das Jahr 2021/22 ein ansehnliches Plus ausgewiesen.

Beste Wintersaison überhaupt

Exakt 900'192 Franken sind es, die auf die neue Rechnung gebucht werden können. Zu verdanken ist das vor allem der vergangenen Wintersaison, welche sich dank früher Schneefälle und an den Wochenenden guten Wetterlagen zur «besten Wintersaison» in der Geschichte der Pizolbahnen entwickelte, wie es im Geschäftsbericht heisst.

Fast sieben Millionen Franken wurden eingenommen, was einer Steigerung im Vergleich zum (von Corona verhagelten) Vorjahr von nahezu 50 Prozent gleichkommt. Darin nicht inkludiert sind 279'000 Franken Härtefallentschädigung des Kantons. Geleistet wurde diese für die im Dezember 2020 angeordnete, pandemiebegründete Betriebsschliessung. Was die Ausfallgelder betrifft, geben sich die Verantwortlichen im Geschäftsbericht allerdings enttäuscht darüber, dass darüber hinaus keine weiteren Unterstützungen an die Bergbahnen erfolgten.

Erfreulich hingegen: Die Zahl der Ersteintritte stieg im Vergleich mit dem Vorjahr um 37,3 Prozent; ein Wert, der deutlich über dem gesamtschweizerischen Schnitt (26,3 Prozent) liegt und auch den Ostschweizer Benchmark (35,1 Prozent) übertrifft. Damit habe der Pizol Marktanteile gewinnen können, wird daraus gefolgert. Die Sommersaison 2021 wird derweil als «zwiespältig» bewertet. Zwar stehen die erwirtschafteten 2,2 Millionen Franken für das drittbeste diesbezügliche Halbjahresergebnis aller Zeiten. Insbesondere ein verregneter Juli verhinderte allerdings ein noch besseres Resultat.

Zwei neue Gasthäuser: Pizol und Pardiel

Eingegangen wird im Geschäftsbericht ebenfalls auf die Situation bei der Pizol Gastro und Sport AG, die sich um die steigende Zahl der Gastrobetriebe kümmert, die sich im Portfolio der Bahnen befinden. Zuletzt konnten diese das Berggasthaus Pizol übernehmen und auch das Berggasthaus Pardiel befindet sich nun im Besitz der Pizolbahnen AG. Dieses werde zunächst als Gruppenhaus geführt. Bei beiden Käufen habe man auf Finanzierungsunterstützung der Ortsgemeinde Bad Ragaz zählen können, heisst es dazu.

Ausführlich orientiert wird das Aktionariat an der kommen­- den Generalversammlung vom Samstag, 29.Oktober. Für einmal stehen dabei ausschliesslich die ordentlichen Traktanden auf dem Programm. Bei den Wahlen stellen sich alle bisherigen Verwaltungsräte, nicht aber Monika Grünenfelder, wieder zur Disposition. Auf eine Nachfolgenomination wird vorerst verzichtet.

Bei der allgemeinen Umfrage dürfte spannend sein, ob es Wortmeldungen zu der geplanten Unterstützung der Gemeinden über das Jahr 2024 hinaus geben wird. In allen sechs be­teiligten Kommunen wird die Stimmbürgerschaft an der Urne oder via Budget darüber befinden müssen.