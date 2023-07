Sarganserland 63-jährige Wanderin bei Mels tödlich verunglückt – Kantonspolizei geht von einem Sturz aus Auf einer Wanderung beim Heiligkreuz ist eine 63-jährige Frau tödlich gestürzt. Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, konnten die Einsatzkräfte nach einer grossangelegten Suchaktion nur noch den Tod der Schweizerin feststellen.

Auf einer Wanderung bei Mels ist eine 63-jährige Schweizerin umgekommen. Symbolbild: Kapo SG

Eine 63-jährige Frau unternahm am Sonntag alleine eine Wanderung von Heiligkreuz in Richtung Spina. Dabei ist sie nach jetzigen Erkenntnissen der Kantonspolizei St.Gallen gestürzt und tödlich verletzt worden. In einem Communiqué vom Dienstagvormittag schreibt die Kantonspolizei, Familienangehörige hätten die Frau als vermisst gemeldet.

Daraufhin habe die Behörde eine intensive Suchaktion eingeleitet, in welcher die Alpine Einsatzgruppe der Kantonspolizei St.Gallen, ein Polizeihelikopter mit fliegenden Einsatzleitern, Mitglieder der Alpinen Rettung Ostschweiz samt Hundeführern sowie die Rega im Einsatz standen.

Die Frau konnte schliesslich am frühen Nachmittag in weglosem Gelände aufgefunden werden. «Die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod der Schweizerin feststellen», heisst es in der Mitteilung weiter. Der Unfallhergang wird durch die Alpine Einsatzgruppe untersucht. Der Fall ist gemäss Communiqué kaum zu rekonstruieren: «Nach jetzigen Erkenntnissen verliess sie während der Wanderung aus unbekannten Gründen den markierten Wanderweg, kam auf unbekannte Weise zu Fall und wurde dadurch tödlich verletzt.» (kapo/mlb)