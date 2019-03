Sarganser Kantirektor Wurster: «Es sind Fehler passiert, das tut mir leid»

Eine am Mittwoch unter dem Namen eines ehemaligen Mathematiklehrers abgeschickte E-Mail hat Stephan Wurster, Rektor der Kantonsschule Sargans, in Bedrängnis gebracht. Im Gespräch mit dem «Sarganserländer» erläutert Wurster, was es mit den in der Mail erwähnten Strafen auf sich hat.