Sargans Zusammenprall zwischen Velo und Auto: Der Velofahrer musste ins Spital Kurz nach 9 Uhr ist es heute Morgen auf der Neuen Wangserstrasse in Sargans zu einem Zusammenprall zwischen einem Auto und Velo gekommen. Ein 54-jähriger Velofahrer wurde dabei unbestimmt verletzt.

Der Fahrradfahrer musste mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gefahren werden. Bild: Kapo SG

Eine 55-jährige Frau fuhr am Freitag, kurz nach 9 Uhr, von der Autobahnausfahrt in Richtung Verzweigung Neue Wangserstrasse. Dort bog sie anschliessend links in die Neue Wangserstrasse in Richtung Sargans Zentrum ein. Zur gleichen Zeit fuhr der 54-Jährige Velofahrer auf der Neuen Wangserstrasse in Richtung Mels.

In der Folge kam es zum Zusammenprall zwischen dem Auto und dem Velo. Dabei wurde der Velofahrer unbestimmt verletzt. Er musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Es entstand Sachschaden im Wert von über 2000 Franken. (kapo/red)