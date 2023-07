Mann versucht mitten in der Nacht, Autos aufzubrechen und wird festgenommen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist ein Auto an der Gulerstrasse in Sargans von einem zuerst noch unbekannten Mann durchsucht worden. Ein aufmerksamer Bürger beobachtete dies und meldete seine Feststellung der Kantonalen Notrufzentrale St.Gallen. Kurze Zeit später konnte ein 25-jähriger Algerier festgenommen werden.