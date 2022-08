Sargans Ein Markt für kleine und grosse Züchter mit 350 Tieren und zwölf verschiedenen Rassen Der St.Galler Ziegen- und Bockmarkt wurde dieses Jahr hinter der Markthalle im Festzelt präsentiert. Das Interesse war trotzdem gross.

Der Ziegen- und Bockmarkt in Sargans ist immer ein Höhepunkt für die St.Galler Ziegenzüchter. Er findet jeweils gegen Ende des Sommers, passend zur Brunftsaison statt. Ungefähr 350 Tiere in zwölf verschiedenen Rassen konnten hier betrachtet und auch käuflich erstanden werden.

Markt war schweizweit von Interesse

Die Tiere kamen praktisch aus der ganzen Schweiz. Dies macht auf eindrückliche Weise den Stellenwert dieses Marktes, organisiert durch den Kantonalen Ziegenzüchterverband St.Gallen, deutlich.

Mit der Rangierung nach Zuchtziel bemisst sich bekanntlich zugleich der züchterische Wert eines Tieres. Das macht die Sache für die Züchter na­türlich interessant. So bewerten die Experten neben den Rassemerkmalen wie Fell und Fell­farbe natürlich vor allem den Körperbau gesamthaft als Format des Tieres, dazu das Fundament, also die Stellung der Gliedmassen.

Ebenso Beachtung finden das Euter bezüglich Form, Grösse und Aufhängung und die Zitzen – deren Länge und Ausrichtung auch im Hinblick auf die Melkbarkeit.

Beim Schöneuterpreis stehen letztere Merkmale im Vordergrund. Das heisst: Diesbezüglich können auch Tiere, die auf den ersten Blick in ihrer Rasse nicht optimal erscheinen, doch noch punkten. In Sargans wurden zudem die schönsten Böcke erkoren. Wobei die Auswahl bei selteneren und zugleich extensi­veren Rassen wie der Tauern- schecke, den Walliser Grünochten und den Kupferhalsziegen nicht sehr gross war. Schön anzusehen waren diese Tiere im Festzelt hinter der Markthalle hingegen schon. Ziegen sind als leichte Tiere bei der Landschaftspflege in steilem Gebiet beliebt, aber auch als Milcherzeuger oder wegen ihres Fleisches. Dennoch schimmert hier deutlich die Leidenschaft für diese eigenwilligen Tiere durch. So erstaunt es weniger, dass sich auch Kinder und Jugendliche durchaus mit dem Ausstellungskatalog beschäftigten und sich die ausgestellten Tiere genau betrachteten. Jeder Tierzüchter und jede Tierzüchterin fängt einmal klein an.

Zu den Raritäten auf dem Markt gehören die Walliser Schwarzhalsziegen. Bild: Katrin Wetzig

Nicht zuletzt gab der Markt die Möglichkeit, die genetische Vielfalt aufrechtzuerhalten, indem eigene Tiere verkauft und neue der gleichen Rasse hinzugekauft wurden. Selbstverständlich kamen auch Geselligkeit und Kontaktpflege unter Züchterinnen und Züchtern und der kulinarische Genuss nicht zu kurz. So liess es sich nach Herzenslust über die Ziegenrassen fachsimpeln.