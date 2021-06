Sargans Bundesgericht lehnt Rekurs ab: Nach jahrelangem Widerstand kann die Kantonsschule Sargans nun doch erweitert werden Das Bundesgericht hat den Rekurs gegen den Teilabbruch und die Erweiterung der Kantonsschule Sargans abgelehnt. Somit können die Bauarbeiten am Gebäude voraussichtlich im Sommer 2023 starten. 2026 soll die erweiterte und erneuerte Kantonsschule bezugsbereit sein.

Die Kantonsschule Sargans kann nun doch erweitert werden.

Bild: Michael Kohler

(pd/ch/mas) Mit dem letztinstanzlichen Entscheid des Bundesgerichts vom 5. Mai 2021 kann das Bauvorhaben für die Kantonsschule Sargans realisiert werden. Der westliche Gebäudetrakt wird abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Der Nord- und Osttrakt wird saniert und erweitert. Nach rund drei Jahren Bauzeit kann die Schule die neuen und sanierten Räumlichkeiten beziehen. Mit dem Abschluss der Arbeiten können auch die Provisorien abgebaut werden. Die Kosten für das Projekt betragen rund 52,8 Millionen Franken.

Dem Entscheid des Bundesgerichts ging ein langjähriges Verfahren voraus, wie der Kanton St.Gallen in einer Medienmitteilung vom Montag schreibt. 2018 gingen gegen den Teilabbruch und die Erweiterung der Kantonsschule Sargans 17 Einsprachen ein. Die Gemeinde Sargans lehnte die Einsprachen ab und erteilte dem Kanton die Bewilligung für das Bauvorhaben.

Anwohner zog Angelegenheit bis vor Bundesgericht

Ein Anwohner akzeptierte das jedoch nicht und reichte gegen den Entscheid der Gemeinde Rekurs beim Volkswirtschaftsdepartement ein. Nach der Ablehnung des Rekurses durch das Volkswirtschaftsdepartement zog der Rekurrent die Beschwerde an das Bundesgericht weiter, das nun abschliessend über die Beschwerde entschied. Bereits 2014 sagte das St.Galler Stimmvolk Ja zum Bauvorhaben.

Der Einsprecher ist ein heute pensionierter Lehrer, der jahrzehntelang an der Kanti Sargans unterrichtet hatte. Sein Grundstück grenzt direkt ans Schulgelände. Er wehrte sich nicht nur jahrelang gegen den Erweiterungsbau der Kantonsschule, sondern auch gegen übermässige Lärm- und Lichtimmissionen. Das Verwaltungsgericht erachtete seine Einwände jedoch als unbegründet.

Provisorium seit 2014 in Betrieb

Seit 2014 ist in Sargans ein Provisorium mit sechs Schulzimmern in Betrieb. Es war damals von Heerbrugg ins Sarganserland gezügelt worden, nachdem es während der Sanierung und Erweiterung der dortigen Kantonsschule eingesetzt worden war. Doch das Provisorium hält nicht mehr durch, bis in Sargans die neuen Schulräume bezogen werden können. Die 2,89 Millionen Franken für das neue Provisorium bewilligte das Parlament ohne Aufmucksen.