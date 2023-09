Sargans 4-jähriges Kind lenkt Mutter beim Autofahren ab – dann prallen sie in eine Betonmauer Am Dienstag ist es in Sargans zu einem Selbstunfall gekommen. Die 35-jährige Autofahrerin sowie ihr 4-jähriges Kind wurden beim Unfall leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Am Fahrzeug entstand durch den Aufprall Totalschaden. Bild: Kapo SG

Eine 35-jährige Autofahrerin war am Dienstag mit ihrem 4-jährigen Kind in Sargans von der Rietstrasse in Richtung Grossfeldstrasse unterwegs. Da die Frau vom Kind abgelenkt wurde, geriet das Auto kontinuierlich nach rechts und prallte in eine Betonmauer.

Sowohl die Mutter wie auch das Kind wurden dabei leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden, wie es am Mittwoch in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei St.Gallen heisst. Am Auto entstand Totalschaden. (kapo/nat)