Notfall Seit 1993 arbeiten in Grabs Samariterinnen und Samariter eng mit der Feuerwehr zusammen – ein Blick zurück Die Zusammenarbeit von Samariterinnen und Samaritern und Feuerwehr ermöglicht in Grabs im Notfall eine rasche und zuverlässige Hilfe vor Ort. Und das seit knapp 30 Jahren.

Die Samariter-Alarmgruppe ist stets bereit für den Ernstfall. Bild: PD

Die Samariter-Alarmgruppe Grabs arbeitet eng und erfolgreich mit der Feuerwehr Grabs zusammen. Sie besteht aus neun bis zehn Mitgliedern des Samaritervereins (inklusive Arzt) und ist bei Feuerwehreinsätzen für die Erstversorgung von Patientinnen und Patienten am Schadenplatz zuständig.

Dabei handelt es sich nicht immer um Bewohnerinnen und Bewohner eines brennenden Hauses oder Verletzte eines Unfalls, sondern es kann durchaus passieren, dass sich jemand aus den Reihen der Feuerwehr verletzt. Angehörige der Alarmgruppe werden überall dort eingesetzt, wo Personen betreut oder verarztet werden müssen.

Seit 1993 in die Feuerwehr integriert

Die Samariter-Alarmgruppe entstand vermutlich in der Nachkriegszeit aus einem Helfergedanken heraus. Die Samariterinnen und Samariter wurden dazu ermuntert, sich freiwillig dem Sanitätsdienst zur Verfügung zu stellen, um unterstützend mitzuhelfen.

Seit 1993 ist die Alarmgruppe in die Feuerwehr Grabs integriert. Dies wurde Koordinierter Sanitätsdienst genannt. Es entstand ein Jahresprogramm und Samariterübungen wurden in den Übungsplan der Feuerwehr übernommen. Die Feuerwehrautos wurden mit Sanitätsmaterial bestückt. Gleichzeitig übernahm die Alarmgruppe die Organisation der alljährlichen «LeSoMa»-Übung (Lebensrettende Sofortmassnahmen) für die Mannschaft der Feuerwehr.

In den Jahren von 1999 bis 2009 arbeiteten die Samariterinnen und Samariter für eine kleine Entschädigung während des Freiwilligendienstes auf der Notfallstation im Spital Grabs mit (Mithilfe beim Gipsen, Zudienen bei Verbänden, Helfen beim An- und Ausziehen der Patientinnen und Patienten und so weiter).

Von Jahr zu Jahr besser ausgerüstet

Die Idee, einen Anhänger der Feuerwehr Grabs zum «Materiallager» umzubauen, kam auf. So wurde ein Zivilschutzanhänger umgebaut, damit das gesamte Material an einem Ort untergebracht werden konnte.

Der fertige Anhänger wurde dem Gemeinderat sowie interessierten Einwohnerinnen und Einwohnern 2001 vorgestellt. Er war mit Hilfsmaterial zur Einrichtung eines Verwundetennests für zehn Personen ausgestattet. Zur gleichen Zeit ist das Feuerwehrauto mit einer Vakuummatratze und einer Schaufelbahre ausgerüstet worden.

In den Jahren 2003 bis 2004 erhielt die Alarmgruppe neue Regenhosen und Helme. Ab diesem Jahr wurden die Mitglieder der Alarmgruppe zudem als Teil der Feuerwehr anerkannt und entsprechend besoldet.

2007 folgte die Anschaffung eines Defibrillators für den Einsatz mit dem Feuerwehrauto. In den Jahren 2017 bis 2021 wurden die Alarmgruppen-Mitglieder mit neuen Jacken, Brandschutzhosen, Stiefeln, Helmen und Pagern ausgestattet. Sogar einen Spind im Feuerwehrdepot durfte die Truppe nun ihr Eigen nennen. Ein Modul mit dem gesamten Sanitätsmaterial als fester Bestandteil auf dem Rüstwagen kam als letzte Neuerung dazu. Aktuell sind somit der Kommandantenwagen, der Rüstwagen und das Tanklöschfahrzeug mit entsprechendem Sanitätsmaterial ausgerüstet.

Alarmierung durch die Notrufzentrale

Drei Mitglieder der Alarmgruppe werden in der Alarmstufe 2 mit der Feuerwehr zusammen von der kantonalen Notrufzentrale aufgeboten. Alarmstufe 2 bedeutet, dass die gesamte Feuerwehr zusammen mit zwei bis drei Samariterinnen oder Samaritern ausrückt. Dies ist beispielsweise bei einem Wohnhausbrand, Stallbrand oder bei einem Brand in einem Industriebetrieb der Fall.

Sollte in Grabs ein Grossereignis passieren, werden nebst der Samariter-Alarmgruppe auch die restlichen Mitglieder des Samaritervereins via Feuerwehr zum Ereignis aufgeboten.

Übung macht den Meister

Die Voraussetzungen für die Mitglieder der Alarmgruppe sind: Grundausbildung/CPR Stufe Samariter, die Teilnahme an acht Übungen des Samaritervereins Grabs und sechs Übungen mit der Feuerwehr, stetige Aus- und Weiterbildung in der Führung von Gruppen, bei Einsätzen mit der Feuerwehr sowie Mithilfe und Unterstützung der Feuerwehr und Katastrophenorganisationen bei Grossereignissen.

Regelmässiges Üben ist wichtig. Bild: PD

Um in einer Notfallsituation «richtig funktionieren zu können», braucht es Wissen, Vertrauen und ganz sicher auch Teamgeist. Um dieses «Vertrauen ineinander» zu stärken und selbstverständlich auch der Geselligkeit wegen, nehmen die Angehörigen der Alarmgruppe und der Feuerwehr an verschiedensten Anlässen teil. Bunt durchmischte Gruppen ziehen Seil, spielen Unihockey, fahren Ski oder unternehmen sonst etwas miteinander.

Alternierend mit der Samariter-Vereinsreise versucht die Truppe eine Alarmgruppen-Reise durchzuführen. Natürlich war auch die Teilnahme am Grabser Cup ein «Muss». (pd)