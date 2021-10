Salez/Oberriet Warmblutfohlen vom Saxerriet gewinnt Schau Die Nachzucht des Gutsbetriebs Saxerriet erzielte an der Fohlenschau in Oberriet hohe Noten. Das Fohlen stammt ab von einem Hengst des Gestüts Rütimann in Frümsen-Sax.

Das siegreiche Fohlen Iconic Bey vom Saxerriet. Bild: Katharina Rutz

Das Hengstfohlen Iconic Bey vom Saxerriet, gezüchtet vom Gutsbetrieb Saxerriet in Salez, siegte am Samstag bei den Warmblutfohlen an der Fohlenschau des Pferdezuchtvereins Rheintal in Oberriet. Es erzielte die Noten 8/8/9 und stammt ab vom Hengst Ivory vom Schlösslihof, Gestüt Rütimann in Frümsen-Sax.