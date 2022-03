Salez Neue Gesichter in der Vorsteherschaft der Kirchgemeinde Sennwald Am Sonntag fand die Kirchgemeindeversammlung der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Sennwald statt.

Von links: Peter Hoffman (scheidendes GPK-Mitglied), Kathrin Gabathuler (neues GPK-Mitglied), Barbara Bühlmann und Roger Kneuss (beide neu in der Vorsteherschaft).

Pünktlich um 17 Uhr eröffnet Kirchgemeindepräsident Michael Berger die Versammlung. Er bedankt sich bei den Verantwortlichen des landwirtschaftlichen Zentrums für das Gastrecht und das Bereitstellen des Apéros. Es werden 44 Stimmberechtigte gezählt.

In einem kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr bestätigt Michael Berger, dass trotz Mehraufwand wegen der einschränkenden Coronamassnahmen die meisten Anlässe durchgeführt werden konnten.

Bisherige und zwei Neue gewählt

In einer offenen Abstimmung finden die Erneuerungswahlen statt. Zuerst wird Kirchgemeindepräsident Michael Berger einstimmig in seinem Amt bestätigt, danach sämtliche bisherigen Vorsteherinnen und Vorsteher: Gabriela Heeb, Cornelia Hug, Esther Kobler, Hansjörg Tinner, Jakob Tinner und Caroline Winter.

Zwei weitere Personen sollen in die Kirchenvorsteherschaft aufgenommen werden. Nanette Rüegg spricht zum Ressort Diakonie, das bisher in der Kirchgemeinde kaum vorhanden war und nun an Gewicht gewinnen soll. Praktische Vernetzungsarbeit, Hilfe vor Ort und ein gutes Miteinander unter allen Kirchgemeindemitgliedern soll weiter aufgebaut werden. Roger Kneuss aus Rüthi hat sich für dieses Amt interessiert und wird einstimmig gewählt.

Das Ressort Jugendliche und junge Erwachsene wird neu Barbara Bühlmann aus Salez leiten, die auch einstimmig gewählt wird.

Kathrin Gabathuler ersetzt Peter Hoffmann

Seit vielen Jahren war Peter Hoffmann Mitglied der Geschäftsprüfungskommission. Er hat seinen Rücktritt bekannt gegeben und seine Arbeit wird herzlich verdankt. Neu in dieses Gremium aufgenommen wird Kathrin Gabathuler aus Haag. Als Wirtschaftsprüferin bringt sie das nötige Rüstzeug mit. Wiedergewählt werden die bisherigen GPK-Mitglieder Christine Lehmann, Erwin Göldi, Armin Reichert und Roger Urfer.

Seit Juni 2018 ist die Kirchgemeinde berechtigt, vier Synodale für das kantonale Kirchenparlament zu stellen. Wiedergewählt werden Adrian Göldi, Cornelia Hug, Urs Schlegel und Elisabeth Schönenberger.

Die Jahresrechnung 2021 wird ohne Gegenstimme genehmigt, der Steuerfuss bleibt bei 28 Prozent. Der Voranschlag fürs Jahr 2022 wird angenommen.

Schwierige Suche nach Pfarrerin oder Pfarrer

Seit längerer Zeit ist in der Kirchgemeinde eine Pfarrstelle vakant. Hansjörg Tinner informiert als Mitglied der Pfarrwahlkommission über die schwierige Suche nach einer geeigneten Person.

Nachdem sich in der ersten Runde drei Bewerbungen als nicht geeignet erwiesen haben und in der zweiten Runde einem einzigen Bewerber abgesagt werden musste, war die Hoffnung in der dritten Runde gross, fündig zu werden. Von den zuerst eingegangenen elf Bewerbungen wurden drei zurückgezogen. Im Februar und März fanden drei Gespräche statt. Zwei Bewerber haben sich ebenfalls zurückgezogen, eine Bewerbung ist noch am Laufen.

Die Renovationsarbeiten in der Kirche Sax kommen voran. Am 17. und 18. September 2022 soll anlässlich eines Kirchenfestes das Gotteshaus feierlich eröffnet werden. Die Kirche war einst dem Heiligen Mauritius gewidmet und um dessen Gedenktag herum werden nun die Feierlichkeiten stattfinden.

Personelle Situation wird man neu beurteilen müssen

Die Fragerunde wird genutzt. Wie wird es mit den Mitgliederzahlen weitergehen? In fünf bis sieben Jahren wird man sich dieser Frage hinsichtlich der Pastorationspunkte (Angestelltenpensen) stellen müssen und die Aussicht, wie es auch personell in der Kirchgemeinde weitergehen soll, neu beurteilen.

Vereinzelte bedanken sich für die geleisteten Dienste und Arbeiten und für die erfreuliche Zusammenarbeit mit der Kirchenverwaltung. Kurz nach 18 Uhr beschliesst Michael Berger die Versammlung und lädt zum Apéro ein. (pd)