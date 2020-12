Salez Ein Verletzter und zweimal Totalschaden nach Unfall beim Abbiegen Am Donnerstagmorgen hat sich auf der Staatsstrasse ein Unfall zwischen einem Lieferwagen und einem Auto ereignet. Ein 21-Jähriger wurde dabei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Beim Abbiegen kam es zum Unfall. Kapo SG

(kapo/wo) Ein 28-jähriger Mann fuhr um 6.50 Uhr mit seinem Lieferwagen von Sennwald her kommend auf der Staatsstrasse. Beim Einbiegen in Richtung Anschlusswerk kam es zur Kollision zwischen seinem Lieferwagen und einem korrekt entgegenkommenden Auto eines 21-Jährigen. Dies schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Kapo SG

Der 21-Jährige wurde leicht verletzt, benötigte jedoch keine medizinische Betreuung. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 27 000 Franken.

Mitte Oktober kam es an derselben Kreuzung ebenfalls zu einem Unfall beim Abbiegen.