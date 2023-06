Salez Die Ortsbürgerschaft stimmte dem Verkauf des Kabelnetzes zu An der Urnenabstimmung vom Sonntag befand die Bürgerschaft der Ortsgemeinde Salez über den Verkauf des Kabelnetzes des Zweckverbands des Speed Net Sennwald (SNS) an die Elektrizitätswerk Sennwald Genossenschaft.

Das Kabelnetz des Zweckverbands des Speed Net Sennwald (SNS) gehört nun der Elektrizitätswerk Sennwald Genossenschaft. Symbolbild: Archiv Urs Bucher

Der Verkauf des Kabelnetzes des Zweckverbands SNS in den Dörfern Salez, Sennwald, Sax, Frümsen und Haag an die Elektrizitätswerk Sennwald Genossenschaft zum Preis von 1’865’000 Franken inklusive Mehrwertsteuer wurde mit 61 Ja-Stimmen zu drei Nein-Stimmen genehmigt. Dies teilte der Verwaltungsrat der Ortsgemeinde Salez am Sonntag mit. Die Stimmbeteiligung lag bei 48.55 Prozent.