Salez Am Rheinhof Salez feierten 31 Landwirte und 20 Bäuerinnen den Abschluss der höheren Ausbildung Meisterlandwirte, Betriebsleiter Landwirtschaft und Bäuerinnen mit eidg. Fachausweis feierten am Freitagabend ihren Abschluss. Allerdings kamen weniger als die Hälfte der frischgebackenen Bäuerinnen und landwirtschaftlichen Betriebsleiter zur Übergabe der Fachausweise nach Salez.

Ein Freudentag für die Bäuerinnen: Diplomfeier am LZSG in Salez. Bild: Heidy Beyeler

Petra Artho, Präsidentin des kantonalen Bäuerinnenverbandes St. Gallen, wandte sich in ihrer Festansprache an die sechs anwesenden Bäuerinnen und freute sich, dass die Diplomandinnen durch ihren Einsatz grosse Motivation für die Bauernfamilien bewiesen. «Es ist schön, dass viele Bäuerinnen, aber auch Bauern, wieder Mut fassen und sich für die Landwirtschaft stark machen – ganz nach dem Motto ‹tue Gutes und sprich darüber›».

Mangel an öffentlichem Wissen zur Landwirtschaft

Es sei nämlich nicht so, dass die Leute nicht hinter der Landwirtschaft stünden; vielmehr sei es so, dass schlicht und einfach ungenügend Wissen vorhanden sei in Bezug auf die Landwirtschaft. Als gutes Beispiel nannte die Rednerin die Abstimmung vom 13. Juni mit den Themen Pestizid und Trinkwasserinitiative. Lange hat diese Abstimmung wie ein Damoklesschwert über dem Haupt der Bäuerinnen und Bauern geschwebt.

Strahlende Gesichter: Absolventin und Absolventen der Betriebsleiterausbildung. Bild: Heidy Beyeler

«Schlussendlich haben wir die Abstimmung doch noch mit 60 Prozent der Stimmen gewonnen.»

Petra Artho motivierte die glücklichen Diplomandinnen dazu Kontakt zu Konsumenten und Konsumentinnen aufzunehmen, um die Vielfältigkeit ihres Berufes in der Landwirtschaft zu vermitteln.

Absolventinnen und Absolventen aus der Region

Nach den Ausführungen von Artho begrüsste auch Koni Höhener, Leiter Höhere Landwirtschaftliche Berufsbildung, die Diplomanden und Gäste. Bei den Meisterlandwirten durchliefen zwei Absolventen erfolgreich die höhere Berufsausbildung: Peter Brunner aus Ganterschwil schloss mit der Bestnote 5,9 ab, Christian Abderhalden aus Alt St. Johann erhielt die gute Note von 5,2. Höhener bedauerte, dass die beiden an der Diplomfeier nicht anwesend sein konnten.

Von den 29 Absolventen, welche die Betriebsleiterausbildung erfolgreich abschlossen, nahmen am Freitagabend elf Männer und die einzige Frau, Ramona Wirz, Kaltbrunn, an der Diplomfeier teil.