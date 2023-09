Salez Alkoholisierter Autofahrer verursacht Selbstunfall auf der A13 Am Sonntagabend hat ein 29-jähriger Autofahrer auf der Autobahn A13 einen Selbstunfall verursacht. Er war in alkoholisiertem Zustand unterwegs. Am Auto entstand Totalschaden.

Am Unfallauto entstand Totalschaden. Bild: Kapo SG

Ein 29-jähriger Autofahrer fuhr am Sonntagabend mit seinem Auto auf der Autobahn A13 von St.Margrethen Richtung Buchs. Wie die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung schreibt, beabsichtigte der Lenker gegen 19 Uhr die Autobahn bei der Ausfahrt Sennwald zu verlassen. Nachdem er den Verzögerungsstreifen befahren hatte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. «Aus bislang unbekannten Gründen», heisst es in der Mitteilung.

Das Auto geriet linksseitig an den Strassenrand und prallte in mehrere Randleitpfosten, bevor es im angrenzenden Wiesland zum Stillstand kam. Der 29-Jährige wurde leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Eine Atemalkoholprüfung ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen verfügte die Abnahme einer Blut- und Urinprobe. Ausserdem wurde dem Lenker der ausländische Führerausweis für die Schweiz aberkannt. Am Auto entstand Totalschaden. (kapo/mlb)