Saisonstart für den jungen Motocrossfahrer Lyonel Reichl Für den zwölfjährigen Frümsner stehen im bernischen Moutier dieses Wochenende die ersten Rennen auf dem Programm.

Den Schweizer-Meister-Titel im Visier: Lyonel Reichl. Archivbild: Günther Büchel

(gb) Zuletzt absolvierte Lyonel Reichl mit seiner Husqvarna TC85 einen intensiven zweiwöchigen Trainingslehrgang in Italien, wo er auch vier Vorbereitungsrennen recht erfolgreich bestritt. Die Ergebnisse und die gewonnenen Erkenntnisse lassen für die ersten Rennen der an diesem Wochenende beginnenden Saison doch einiges erhoffen. Der Schüler absolvierte während der Wintermonate mit seinem Trainer und Altmeister Pascal Frommelt eine anspruchsvolle Vorbereitung, die auf der letzten Saison aufbaute. Kraft, Koordination und Kondition wurden ebenso verbessert, wie Details in der Fahrtechnik.

Angriff auf die Gesamtwertung

Die Erwartungen für diese Saison sind nach den harten Trainingswochen hoch gesteckt. Der Zwölfjährige startet einen Angriff auf die Gesamtwertung zum Schweizer Meister in der Kategorie 85 ccm. Zugleich nimmt der Frümsner bereits Anlauf auf die Saison 2020 – Lyonel Reichl will sich dann bei Europameisterschaftsläufen und in der Klasse ADAC MX Masters zeigen, wo die Besten Europas am Start stehen werden.