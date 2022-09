Saisonende «Es war ein super Alpsommer»: Über 450 Tiere wurden bei der Alpabfahrt in Wartau von Zuschauerinnen und Zuschauern begrüsst Mit Blumen und Glocken geschmückt zog das Vieh am Samstag durch die Dörfer - ganz zur Freude des Publikums. Nach einem heissen Sommer auf der Alp ruft das Zuhause in Wartau.

Leb wohl, schöne Alpenwelt: Die Vorfreude auf die nächste Alpsaison steht so manchem Tier förmlich ins Gesicht geschrieben. Bild: Michael Kyburz

Längst bevor man den Alpabzugstross sehen kann, kündigen die tiefen Klänge der Kuhglocken den alljährlichen Abzug des Viehs von den Sommerweiden an. Am vergangenen Samstag haben in der Gemeinde Wartau zwei Alpkorporationen ihr Vieh ins Tal gebracht.

Viehherden verbrachten 98 Tage auf den Alpen

Am frühen Nachmittag zogen die Sennen, Landwirte und zahlreichen Helfenden der Alpkorporation Palfries, bestehend aus den Alpstafeln Althus, Froggili, Geissegg, Rütigut und Stralrüfi in Richtung Tal.

4 Bilder 4 Bilder Bild: Michael Kyburz

Rund 350 Kühe und Rinder sowie 30 Ziegen und Gitzi verbrachten 98 Tage auf der Alp der Ortsgemeinde Wartau. Kurz darauf folgte die Alp Folla, die mit 87 Tieren talwärts fuhr. Hier blieben die Tiere mit 95 Tagen etwas weniger lang im Sommerquartier auf 1500 bis 1800 Meter über Meer.

Ein guter Alpsommer für Vieh und Hirten

Obwohl die angestrebten 100 Tage nicht ganz erreicht werden konnten, sei es ein guter Sommer für das Vieh und die Hirten gewesen, erklärt Daniela Pfeffer, Leiterin Ortsgemeindekanzlei Wartau.

Diesem Fazit schliesst sich René Zogg, verantwortlicher Hirt der Alp Riet und Alp Folla an: «Es war ein super Alpsommer. Es hat immer dann geregnet, wenn es notwendig war.» Lediglich einmal sei das Wasser etwas knapp geworden. Ansonsten sei immer genügend Futter für die Tiere vorhanden gewesen, fügt Zogg an.