Die neue Ringersaison steht vor der Tür Diesen Samstag startet der RC Oberriet-Grabs gegen Titelverteidiger RR Brunnen in die neue Saison der zweithöchsten Schweizer Liga Challenge League. Ebenfalls beginnt das Projekt 1. Liga, der RCOG stellt seit langer Zeit wieder eine zweite Mannschaft.

Die erste Mannschaft des Ringerclubs Oberriet-Grabs hat einige Änderungen erfahren. Sie wird nicht mehr in dieser Zusammensetzung, wie hier beim letzten Kampf der Saison 2017, auf der Matte stehen. (Bild: PD)

Nach dem dritten Platz im Vorjahr resultierend aus einer Saison mit vielen Ausfällen und Verletzungspech setzt der neu als Sportchef der Aktiven eingesetzte Silvan Steiger das Ziel einer erneuten Medaille. Hinsichtlich dem in der Vision 2020 festgelegten Ziel, Wiederaufstieg in die oberste Schweizer Liga bis ins Jahr 2020, muss eine Rangierung in den ersten drei am Ende der Saison auch klar verfolgt werden.

Der neue Trainer kommt aus Ungarn

Nach zwei Jahren unter David Maia übernimmt nun der junge Ex-Internationale Ungar David Borsos, die Funktion als Trainer der Aktivmannschaft. David Maia, der nun als Sportchef des mexikanischen Greco-Nationalkaders tätig ist, hat in Zusammenarbeit mit dem Vorstand in David Borsos den idealen Ersatz gefunden. Borsos vertritt wie schon Maia die ungarische Trainingsphilosophie, wodurch der Übergang in den Trainings reibungslos verlief. Dank mehrjähriger Erfahrung in der deutschen und österreichischen Bundesliga ist er auch bestens mit der Sprache vertraut.

Flavio Freuler, welcher an der letztjährigen Aktiv Weltmeisterschaft in Paris den starken zehnten Platz erreichte, wird diese Saison ebenfalls nicht für den RCOG auf die Matte gehen. Stattdessen nutzt der 22-jährige Wartauer in Absprache mit den Verantwortlichen die einmalige Gelegenheit um für den ASV Schorndorf in der 2. Bundesliga zu kämpfen. Hinsichtlich des Fernzieles Olympische Spiele 2020 ist dieser Schritt sinnvoll.

Zahlreiche Ringer mit Doppellizenz

Nebst Abgängen gibt es aber auch einige neue Gesichter im Kader der ersten Mannschaft. Alex Knecht und Dominik Bossert werden diese Meisterschaft dank einer Doppellizenz für Oberriet-Grabs antreten. Im Gegenzug wird Andreas Vetsch für deren Stammclub Willisau, Vizeschweizermeister des letzten Jahres, in der Premium League im Einsatz stehen. Ebenfalls eine Doppellizenz besitzen Andrii Vishar für Einsiedeln, sowie Janis Steiger und Bruno Flück in Tuggen. Im Gegenzug zu Vishars Doppellizenz wurde der Einsiedler Lorenz Schönbächler transferiert.

Pascal Mühlemann (Willisau) und Gagik Ghazaryan (Kriessern) sind die letzten zwei Transfers, die für das rheintal-werdenbergische Ringerteam im Einsatz stehen werden. Die Verantwortlichen hoffen, dass der Kader nun die nötige Breite besitzt, um konstant gute Resultate zu erzielen.

Zweite Mannschaft kämpft in der 1. Liga

Unter der Leitung von Olympionike Beat Motzer wird in diesem Jahr seit langem wieder einmal eine Mannschaft in der 1. Liga antreten. «Mein Ziel ist es an allen Samstagen eine vollzählige Mannschaft zu stellen und dass unsere Jungen durch möglichst viele Kämpfe an Erfahrung gewinnen können. Die Rangierung steht für einmal nicht im Vordergrund, viel mehr der Teamgeist und die Kampfpraxis.» Mit diesen von Motzer formulierten Zielen wird das Team heute Samstag ab 15 Uhr im Bildstöckli Oberriet in die Saison starten.

Zum Auftakt Heimkampf gegen Brunnen

Gleich im Anschluss, um 20 Uhr, beginnt die Saison für die erste Mannschaft des RC Oberriet-Grabs. Im Bildstöckli gastiert Titelverteidiger RR Brunnen. Gleich zu Beginn steht die neu gemischte Mannschaft also vor ihrem ersten Härtetest und man darf gespannt sein, wie sich das Team um David Borsos gegen die gut verstärkten Innerschweizer schlagen wird. (mz)