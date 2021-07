Sachbeschädigung Vandalismus in Schaan: an mehreren Fahrzeugen wurden die Reifen aufgestochen Am Freitagmorgen hat eine unbekannte Täterschaft für Sachschaden an Fahrzeugen gesorgt.

(wo) Wie die Landespolizei Liechtenstein mitteilt, wurden am Freitagmorgen in Schaan an mehreren Fahrzeugen die Reifen zerstochen. Eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigte in der Zeit zwischen 0.45 und 7.45 im Bereich Saxgasse die Reifen an drei Fahrzeugen, einem Anhänger sowie von zwei Fahrrädern, indem jeweils die Reifen aufgestochen wurden.