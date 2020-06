S-Bahn zwischen Feldkirch und Buchs kommt vors Liechtensteiner Volk: Bereits Ende August wird über den 71-Millionen-Kredit abgestimmt

Der Landtag hat am Donnerstag dem Verpflichtungskredit für den Ausbau der Eisenbahnstrecke Feldkirch-Buchs für eine S-Bahn Liechtenstein in Höhe von 71,3 Mio. Franken zugestimmt. Doch das letzte Wort hat das Volk. Und zwar bereits am 30.August.