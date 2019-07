Die Band Thell aus Haag gewinnt Bandcontest am «Jubilife» Die Hardrockband Thell aus Haag gewann den Newcomercontest am Musikfestival FL1 Life in Schaan. Bettina Stahl-Frick

Thell aus Haag freuen sich über ihren Sieg, der ihnen einen Auftritt am Life 2020 beschert. Bild: Julian Konrad

«Mega. Unbeschreiblich. Bombastisch.»

Mit diesen drei Worten zieht Natascha Marxer vom Festival-Organisationskomitee Bilanz. Soeben hätten sie alles aufgeräumt, erzählt sie am späteren Sonntagnachmittag. «Zufrieden können wir nun eine kleine Pause einlegen, bevor nach einer Nachbesprechung bereits wieder die Vorbereitungen für das 11. Life-Festival anlaufen.»

Somit steht fest: Das Life gehört nach seinem 10-Jahr-Jubiläum keineswegs der Geschichte an. Allerdings könnte das diesjährige Musikspektakel in die Geschichte eingehen – und zwar als eines der erfolgreichsten Life-Festivals.

Wie Natascha Marxer sagt, haben am Freitag und Samstag rund 9000 Menschen das Life in Schaan besucht. Das sind deutlich mehr Besucher als in den Vorjahren. «Der Platz vor der zusätzlichen Bühne auf dem Lindaplatz war permanent voll von Musikfans», freut sich Natascha Marxer.

Sicherheitstechnisch ruhig und friedlich verlaufen

Natascha Marxer freut sich auch darüber, dass die zwei Festivaltage zwar stimmungsvoll, sicherheitstechnisch aber ruhig und friedlich verliefen. «Nur die Hitze machte dem einen oder anderen ein wenig zu schaffen.» Einen ernsten Vorfall habe es aber nicht gegeben.

Im Einsatz standen am Wochenende rund 100 Helferinnen und Helfer. «Die Zusammenarbeit unter ihnen verlief Hand in Hand und so haben sie das Jubiläums-Life zu einem perfekten Festival gemacht», lobt Natascha Marxer.

Entsprechend zufrieden seien sodann auch die Musikerinnen und Musiker gewesen, die auf der Bühne standen. «Die Künstler schätzten den professionellen Ablauf und versprachen, unter diesen Vorzeichen auf alle Fälle gerne einmal wieder am Life aufzutreten.»

Sehr zufrieden mit dem Jubiläums-Festival ist auch OK-Chef Peter Beck. «Und ein wenig stolz», wie er sagt. Auch den Bandcontest am Life selbst durchzuführen und nicht wie in den Vorjahren ein paar Wochen vor dem Festival, sei bei den Besucherinnen und Besuchern sehr gut angekommen. «Durch die Neutrik-Bühne auf dem Lindaplatz hat sich ausserdem die Möglichkeit ergeben, Drängeleien auf dem Vorplatz des SAL zu verhindern.» Denn dort wurde eine LED-Wand aufgestellt, auf der die Geschehnisse im Foyer direkt übertragen wurden.

Band aus Haag gewinnt einen Auftritt am Life 2020

Gewonnen hat den Bandcontest eine Rockband aus Haag: Thell. Ihnen ist ein Auftritt am Life 2020 garantiert. Ein Garant für Hörgenuss war auch der deutsche Superstar Andreas Bourani. Mal gefühlvoll, mal stimmungsvoll begeisterte er einen ausverkauften SAL.

Ebenso wie Status Quo, die neben ihren Ohrwürmern zwei komplett neue Songs präsentierten. Am Ende dieses Jubiläumsfestivals bleibt nur noch eins: die Vorfreude auf das elfte Life-Spektakel.