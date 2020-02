Rüthis Gemeindepräsident Philipp Scheuble tritt Ende April vorzeitig zurück - er wird Gemeinderatsschreiber in Oberriet Philipp Scheuble hat als Gemeindepräsident und Bauverwalter von Rüthi dem Gemeinderat sein vorzeitiges Rücktrittsgesuch eingereicht. Der Gemeinderat Rüthi hat den Rücktritt offiziell genehmigt.

Die Gemeinde Rüthi teilt den vorzeitigen Rücktritt von Gemeindepräsident Philipp Scheuble mit. Bild: PD

(wo) Bereits Mitte September 2019 hat Philipp Scheuble den Gemeinderat und die Bevölkerung informiert, dass er anlässlich der Gesamterneuerungswahlen im Herbst 2020 nicht mehr als Gemeindepräsident kandidieren wird und er beabsichtige, in sein angestammtes berufliches Tätigkeitsfeld als Gemeinderatsschreiber zurückzukehren.

Wahl zum Ratsschreiber in der Nachbargemeinde Oberriet

Begründet wird der vorzeitige Rücktritt per Ende April damit, dass Philipp Scheuble in der Nachbargemeinde Oberriet am 1. Mai die Stelle als Gemeinderatsschreiber antreten wird. Der Gemeinderat Rüthi zeigte Verständnis für diese Situation und die berufliche Anschlusslösung, welche sich auf dieses Jahr ankündigte. In der Medienmitteilung des Gemeinderates heisst es, er danke Philipp Scheuble für seinen Einsatz und die Arbeiten für die Politische Gemeinde Rüthi.

Monika Eggenberger wird Gemeindepräsidentin ad interim

Der Gemeinderat hat die notwendigen Schritte in die Wege geleitet, damit das Gemeindepräsidium nach dem Rücktritt von Philipp Scheuble bis Ende der Legislaturperiode besetzt bleibt. An seiner Sitzung vom 1. Februar wählte der Gemeinderat die Gemeinderätin Monika Eggenberger als Gemeindepräsidentin ad interim. Sie übernimmt dieses Amt per 1. Mai und wird mit einem Stellenpensum von 80 Prozent befristet bis Ende Dezember 2020 angestellt. Dies entspricht dem heutigen Stellenpensum für das Gemeindepräsidium. Unterstützt wird sie in dieser Aufgabe von Vizegemeindepräsidentin Marion Heeb sowie den restlichen Mitgliedern des Gemeinderates und der Verwaltung. Das Teilpensum in der Bauverwaltung wird ebenfalls interimistisch neu geregelt.

Der erste Wahlgang für die Wahl der neuen Behördemitglieder für die Amtsdauer 2021/2024 findet am Sonntag, 27. September statt. Die Wahlvorschläge müssen bis spätestens Freitagmittag, 19. Juni, bei der Gemeinderatskanzlei eingereicht werden.