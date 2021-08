Rüthi Täterschaft brach in Produktionshalle ein und stahl Bargeld aus Selecta-Automat Automat wurde aufgebrochen, die Diebessumme ist noch ungewiss.

Die Täterschaft verschaffte sich Zugang in eine Produktionshalle in Rüthi. Symbolbild Kapo SG

Am Sonntagnachmittag, in der Zeit zwischen 16 Uhr und 20 Uhr, ist eine unbekannte Täterschaft an der Hirschensprungstrasse in eine Produktionshalle eingebrochen. Sie verschaffte sich gemäss Mitteilung der Kantonspolizei gewaltsam über ein Fenster Zutritt ins Gebäude.

Im Inneren brach die Täterschaft zwei Selecta-Automaten auf und stahl daraus Bargeld in noch unbekannter Höhe. Sie flüchtete anschliessend in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beträgt rund 7000 Franken.