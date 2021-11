Rüthi Brand eines Tumblers: Feuerwehr musste ausrücken Am Montagnachmittag kam es in einem Einfamilienhaus in Rüthi zu einem Tumblerbrand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Franken.

Die Feuerwehr Rüthi hat einen brennenden Tumbler löschen können und hat diesen ins Freie befördert. Kapo

Am Montag, 15. November, um 13:24 Uhr, ist es zu einem Tumblerbrand in einem Einfamilienhaus an der Aeckerlistrasse in Rüthi gekommen. Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt, konnte die Feuerwehr Rüthi das Feuer löschen und das betroffene Gerät ins Freie befördern.

Der Sachschaden wird auf rund 1000 Franken geschätzt. Die Brandursache wird durch das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St. Gallen ermittelt. (wo)