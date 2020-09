Rolf Züllig in Wildhaus-Alt St. Johann als Gemeindepräsident haushoch bestätigt+++Simon Ammann im Rennen um einen Sitz im Gemeinderat abgeschlagen

Im heutigen Wahlgang um das Gemeindepräsidium in Wildhaus-

Alt St. Johann hatte Herausforderer Renato Pedrolini mit 287 Stimmen keine Chance. Der bisherige Amtsinhaber Rolf Züllig erhielt 840 Stimmen.

Bleibt weitere vier Jahre Präsident der Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann: Rolf Züllig. PD

(ab) Eingegangen sind 1173 Stimmen, das absolute Mehr lag bei 587 Stimmen. Auf den parteilosen Rolf Züllig (bisher) entfielen 840 Stimmen, sein ebenfalls parteiloser Herausforderer Renato Pedrolini konnte hingegen nur 287 Stimmen auf sich vereinen. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 68 Prozent. 46 Stimmen fielen auf Vereinzelte. Rolf Züllig ist bereits seit zehn Jahren Gemeindepräsident in Wildhaus-Alt St. Johann



Anzahl Stimmen der Gemeindepräsidiumskandidaten * bisher im Amt. gewählt

Zwei Sitze im Gemeinderat bleiben offen

Lediglich Walter Hofstetter (CVP, bisher) ist mit 763 bei einem absoluten Mehr von 603 Stimmen der Sprung in den Gemeinderat gelungen. Zwei Sitze bleiben also für den zweiten Wahlgang noch offen. Der Skispringer und Unternehmer Simon Ammann konnte nur 209 Stimmen auf sich vereinen. Unter den neun Kandidaten liegt er somit an 7. Stelle.

Anzahl Stimmen der Gemeinderatsmitglieder * bisher im Amt. gewählt

Roger Widmer neuer Schulratspräsident

Das absolute Mehr im Rennen um das Schulratspräsidium lag bei 1151 gültigen Stimmzetteln bei 576 Stimmen. Mit 607 Stimmen hat der parteilose Roger Widmer aus Unterwasser dieses knapp übertroffen und ist somit gewählt. Die parteilose Wildhauserin Michaela Näf konnte 528 Stimmen auf sich vereinigen. 16 Stimmen gingen an Vereinzelte. Die Stimmbeteiligung lag bei rund 65 Prozent.

Anzahl Stimmen der Schulratspräsidiumskandidierenden gewählt