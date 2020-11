Goldstaub auf die Bilderseele: Die Werdenberger Galerie L33 zeigt Kunst

von Roland Stieger

Der in Schocherswil beheimatete Kunstschaffende Roland Stieger stellt ab kommenden Samstag, 21. November, in der Galerie L33 in Werdenberg aus – nicht zum ersten Mal.

Stellt seine Werke ab nächsten Samstag in der Galerie L33 aus: Der Thurgauer Kunstschaffende Roland Stieger. Armando Bianco

«Es gibt keinen Ort, an dem ich lieber ausstelle. Ich bin fasziniert und fühle mich sehr wohl in diesen Räumlichkeiten, weil hier meine Bilder besonders zur Geltung kommen.» Diese Worte sind als grosses Kompliment an den Galerie-Betreiber Dominik Lippuner aus Grabs zu verstehen, hat der 52-jährige Roland Stieger in den letzten Jahren doch schon schweizweit, in Deutschland, Italien, Spanien und den USA ausgestellt.



Die innere Harmonie in der Abstraktion dargestellt

In seinem Atelier im Thurgau entstehen Bilder seiner inneren Harmonie. Beim Verarbeitungsprozess der abstrakten Öl-Acrylbilder schickt Roland Stieger seine Gefühlswelt auf eine Reise, die dann letztlich in einem Kunstwerk endet. Dabei benutzt er verschiedenste Materialien, von Goldstaub, Kupferstaub, Baumrinden, kleinen Accessoires bis hin zu edlen Stoffen.

Mit den Jahren hat seine Experimentierfreudigkeit zugenommen, er vertieft sich gerne in die Prozesse und lässt sich dabei von seinem «inneren Ich» leiten, wie er im Gespräch mit dem W&O sagt. Nach neuen Ufern zu streben, kann man deshalb als unbändigen Trieb seines Wesens beschreiben.

Ausdrucksstarke Landschaft von Roland Stieger. PD

Eine sich verändernde Wirkung auf den Betrachter

Was Roland Stieger bewegt, setzt er in farbintensive Bilder um. Er hat sich auf abstrakte Öl-Acrylbilder spezialisiert. Die Farbintensität und mehrschichtigen Strukturen der Kunstwerke haben eine hohe Geltung. Abstraktion liegt ihm am Herzen, Realismus ist ihm eher fremd.



«Wenn ich bei der Arbeit merke, dass ich in den Realismus abzudriften drohe, spüre ich immer wieder, wie ich mich davon weg kämpfe.»

Seinen persönlichen Expressionismus sammelt er anhand von Eindrücken auf Spaziergängen, im Alltag oder in Vorgängen, welche die Welt bewegen.



Wichtig ist ihm bei der Gestaltung der Bilder auch, dass sie nicht starr im Ausdruck sind, sondern je nach Blickwinkel und Licht ihren Eindruck auf den Betrachter verändern können.