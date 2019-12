Ringerclub Oberriet-Grabs verpasst Aufstieg in die Premium League hauchdünn Der RC Oberriet-Grabs hat im Auf-/Abstiegskampf heroisch gefightet, unterlag aber am Sonntag im heimischen Bildstöckli der RR Schattdorf mit 17:21. Das Gesamtergebnis lautet 37:40.

Mit dieser Zweier-Wertung entschied Flavio Freuler (oben) seinen Kampf und sorgte so für das zwischenzeitliche 17:17. Bild: Robert Kucera

Das 20:19 im Hinkampf erwies sich für den Ringerclub Oberriet-Grabs als zu dünnes Polster. Im Rückkampf in der heimischen Sporthalle Bildstöckli in Oberriet unterlag der RCOG am Sonntag mit 17:21. Das Gesamtergebnis von 37:40 bedeutet: Die RR Schattdorf verbleibt in der höchsten Schweizer Liga, der RC Oberriet-Grabs tritt auch in der nächsten Saison in der Challenge League an.

«Wir haben im Auf-/Abstiegskampf je einmal gewonnen und verloren. Hätte man mir dies Anfang Saison gesagt, hätte ich das unterschrieben», äussert sich RCOG-Präsident Daniel Steiger. Er ist überzeugt, dass nach einer Weile im ganzen Verein das Positive überwiegen wird. Schliesslich hat das Team für eine ausgezeichnete Saison gesorgt und jeder Ringer habe im Vergleich zum Vorjahr einen Schritt vorwärtsgemacht. «Aber im Moment bin ich einfach nur enttäuscht. Ich wäre gerne aufgestiegen.»

Starke Walliser bodigen den RC Oberriet-Grabs

«Es ist schade», so Teamcaptain Andreas Vetsch kurz nach Kampfende. Auch bei ihm ist die Enttäuschung gross. «Am Schluss war es so eng, es entscheidet jeder Punkt. Aber es ist schwierig diese ein bis zwei Punkte zu finden.» Weder der Grabser noch Steiger suchen Ausreden für die Niederlage und dem Nicht-Aufstieg. Doch es gibt einen Fakt, der den Unterschied ausmachte:

«Schattdorf konnte diese Saison noch nie so stark aufstellen wie heute»,

hält der Präsident fest. Will heissen: Die Urner haben durch den Einsatz von Leihringern für eine höhere Qualität gesorgt. Zum Beispiel mit Tanguy Darbellay (Team Wallis), der in Weissrussland studiert und extra für diesen Kampf eingeflogen wurde.

Dies war ein geschickter Schachzug. Nach ausgeglichener ersten Halbzeit (9:9) liess Darbellay seinem Gegner Hajrulla Fetahu keine Chance, der RCOG lag mit 9:13 zurück. Wenig hilfreich war, dass sich Nicolas Steiger in der nächsten Begegnung verletzte. Tapfer kämpfte er durch, verlor aber nach Punkten. Beim Stand von 10:16 galt für die Werdenberger Andreas Vetsch und Flavio Freuler: Verlieren verboten.

Vetsch schaffte in extremis einen 6:1-Punktesieg und läutete eine spannende Schlussphase ein. Den 13:17-Rückstand glich im Anschluss Freuler mit einem überlegen geführten Kampf aus. Die Entscheidung fiel im letzten Saisonkampf. Hier hatte Dominik Steiger gegen Kim Besse, Leihringer vom Team Wallis, keine Chance. «Ich bin definitiv stolz auf die Mannschaft. Es war eine super Saison», lobt Captain Vetsch. Dem RCOG gehört die Zukunft – davon ist er und auch Präsident Daniel Steiger überzeugt.

«Wir sind eine geile Truppe, ein super Team – wir greifen nächstes Jahr wieder an»,

schliesst Vetsch.