Ringerclub Oberriet-Grabs strebt den Aufstieg in die Nationalliga A an. Als Belohnung für den Schweizer-Meister-Titel der Challenge League 2019 kann der RCOG diesen (auswärts) und nächsten Samstag (in Oberriet) in der Relegation antreten. Der Gegner ist mit der Ringerriege Schattdorf aus dem Kanton Uri jedoch alles andere als eine leichte Sache.



Hat letztes Wochenende seinen Teil zum wichtigen Sieg beigetragen: Flavio Freuler (roter Dress) im Kampf mit Kiril Scheytanov. (Bild: PD)

(PD) Bereits nach dem ersten Saisonkampf zeigte sich für die Urner eine schwere Zeit in der Nationalliga A ab, was sich im weiteren Verlauf bestätigte. Bis auf ein Unentschieden gegen das viertplatzierte Einsiedeln konnten die Innerschweizer keinen einzigen Punkt auf ihr Konto bringen.

Die Gründe dafür sind vielseitig: Einerseits musste Schattdorf in dieser Saison auf eine sehr junge Mannschaft setzen, und auch Verletzungen wie der Riss am Syndesmoseband von Nicolas Christen warfen die Mannschaft zurück.

Die individuelle Qualität des Gegners

Gerade Christen könnte jedoch nun auf die Abstiegskämpfe wieder fit sein und der Mannschaft im Kampf gegen Oberriet-Grabs unter die Arme greifen. Der Einsatz des Internationalen würde mit höchster Wahrscheinlichkeit entweder bis 86 kg oder 79 kg erfolgen. Die Schattdorfer haben aber noch einige weitere Trümpfe im Ärmel. Bis 57 kg überzeugte der 17-jährige Thomas Epp mit sechs Siegen aus zehn Kämpfen. Auch Sven Gamma konnte bis 61 kg all seine Kämpfe für sich entscheiden. Eine grosse Herausforderung wird zudem Michael Jauch sein. Das Schwergewicht der Urner konnte bereits sieben Schweizer-Meister-Titel bei den Aktiven erkämpfen. Tanguy Darbellay und Kim Besse könnten ebenfalls für die Schattdorfer auflaufen, da beide Romands eine Doppellizenz mit den Urner haben.



Im Finalrückkampf der Challenge League von letzten Samstag zeigte sich, dass die Ringer des RCOG nicht zu unterschätzen sind. Trotz starken Bemühungen des Team Wallis, den Rückkampf für sich zu entscheiden, gewannen, demonstrierten letztlich die Ringer aus dem Rheintal und Werdenberg, dass sie bereit sind für den Aufstiegskampf gegen Schattdorf.