Ringerclub Oberriet-Grabs sichert sich Platz zwei und somit die Playoff-Qualifikation Nach dem 22:18-Sieg über den NRC Thalheim darf der RC Oberriet-Grabs nun um die Medaillen in der Challenge League kämpfen.

Maurus Zogg (links) gewann seinen Kampf gegen Claudio Herren klar mit 17:2. (Bild: PD)

(mz) Der RC Oberriet-Grabs steht dank einem 22:18-Sieg gegen den NRC Thalheim in den Playoffs. Da die RR Brunnen auswärts bei der RS Sense klar mit 21:16 gewinnen konnte, belegen die Innerschweizer vor dem RCOG den ersten Platz. Das fulminant in die Saison gestartete Sense muss, punktgleich mit Brunnen und Oberriet-Grabs, als Dritter den Gang in die Playouts antreten.

Diese Konstellation bedeutet für den RCOG, dass er am

2. November auf den Sieger der West-Gruppe, TV Ufhusen, trifft. Im zweiten Halbfinal werden sich die RR Brunnen und Lutte Team Valais gegenüberstehen.

In erster Halbzeit Grundstein zum Sieg gelegt

Doch von Anfang an: Die Ausgangslage vor der letzten Runde der Challenge League war so spannend wie schon lange nicht mehr. Sense hätte mit einem Sieg gegen Brunnen die Möglichkeit gehabt, den Sack zuzumachen und als Gruppenerster vor dem Zweitplatzierten RC Oberriet-Grabs in die Playoffs einzuziehen. Falls Brunnen jedoch einen Sieg erringen würde, müssten die Werdenberger ebenfalls gewinnen, um sich für die Halbfinals zu qualifizieren. Bei einem Sieg Brunnens hätte der RCOG die Regular Season sogar auf Platz eins abschliessen können – aber nur, wenn die Innerschweizer mit weniger als vier Punkten Differenz Sense bezwingen.

Doch mit Rechenspielen wollten sich die Ringer vorerst nicht beschäftigen. Im Auswärtskampf bei Thalheim ging es primär darum, die Playoff-Qualifikation mit einem Sieg aus eigener Kraft zu sichern. Bis 57 kg Greco legte Janis Steiger dazu mit einem Schultersieg über Joel Zimmermann den Grundstein. Bis 130 kg verzichtete Andri Vishar auf einen Kampf, um seine Schulterverletzung weiter auskurieren zu lassen, und so gingen vier Punkte an Thalheim.

Quintus Zogg konnte bis 61 kg im freien Stil nicht viel ausrichten. Gegen den erfahrenen Daniel Faraj, welcher mit einer Doppellizenz aus Winterthur antritt, musste der Grabserberger eine 2:17-Niederlage hinnehmen. Da Ilir Fetahu in der Kategorie bis 97 kg Greco auf keinen Gegner traf und forfait siegte, stand bereits Nicolas Steiger bis 65 kg Greco im Einsatz. Punkt für Punkt nahm der Montlinger Janis Christ ab und gewann klar mit technischer Überlegenheit. Drei Siege für den RCOG führten zur 13:8-

Halbzeitführung.

Vor dem letzten Kampf war alles schon entschieden

Nach der Pause kämpfte Mirco Studer gegen Marc Kirchhofer. Bis 86 kg im freien Stil gelang es dem Doppellizenzringer aus Willisau nicht zu reüssieren. Der sechste Kampf des Abends ging mit 0:3-Mannschaftspunkten an die Ringer aus dem Aargau. Weiter ging es bis 70 kg im freien Stil. Dabei standen sich Maurus Zogg und Claudio Herren gegenüber. Die beiden Ringer standen sich bereits im Greco gegenüber, wobei Zogg gewinnen konnte. Auch im freien Stil zeichnete sich ein ähnliches Bild ab. Herren konnte den Durchdrehern des Maurerlehrlings nicht standhalten und so gewann Zogg mit 17:2-Punkten.

Flavio Freuler musste bis 79 kg gegen Christoph Kirchhofer ran. Obwohl Freuler klar der dominantere Ringer war, musste er aufgrund einiger kontroversen Entscheidungen mit 3:4 als Verlierer von der Matte. Yanik Bucher schlug jedoch direkt mit einer geballten Ladung Energie zurück. Bis 74 kg im freien Stil zeigte der Willsauer Leihringer eine makellose Leistung und besiegte Janis Fehlmann klar mit 16:0 und sorgte für die 22:14-Führung. Da der Sieg bereits gesichert war, musste

Dominik Steiger nicht mehr antreten, wodurch er sich für die Playoffs schonen konnte.