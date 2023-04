Ringen Die goldenen Lio und Rio: Zwei Werdenberger Ringer sind Schweizer Meister Am Samstag fanden in Oberriet die Greco-Titelkämpfe statt. Das Heimteam RC Oberriet-Grabs überzeugte.

Die RCOG-Delegation mit den Medaillengewinnern im roten Trikot (von links): Lio Rüegg, Johannes Eggenberger, Rio Goldener. Bild: PD

15 Teilnehmer des RC Oberriet-Grabs starteten an den vom Nachbarverein Kriessern organisierten Schweizer Meisterschaften in Oberriet. In den Gewichtsklassen bis 34 kg und 38 kg gewannen Lio Rüegg und Rio Goldener einmal mehr alle ihre Kämpfe und holten sich verdient den Schweizer Meistertitel. Ebenfalls aufs Podest schaffte es Johannes Eggenberger, der in der Klasse bis 70 kg Silber gewann.

Vielen Nachwuchskräften fehlt nicht viel fürs Podest

Weitere vier Ringer standen knapp neben dem Podest. Mathis Lippuner (Fünfter bis 34 kg), Achilleas Lüchinger (Vierter bis 60 kg), Tinio Ritter (Fünfter bis 55 kg bei den Junioren) und Sirin Ritter (Fünfter bei den Junioren bis 75 kg) durften ein Diplom mit nach Hause nehmen.

Ausserhalb der Diplomränge klassierten sich Joa Rüegg, Jacob Ang, Leon Truniger, Luca Eugster, Beni Segmüller, Vitus Kobelt, Noah Sprecher und Stefan Kobler.

Trainer Renato Rüegg zeigte sich nach der Rangverkündigung zufrieden: «Zwei Titel und eine Silbermedaille sind etwa das, was wir erwartet hatten. Schön, hat es für Rüegg und Goldener einmal mehr geklappt. Beide starteten eine Gewichtsklasse tiefer als sonst und haben überlegen gewonnen. Auch die vier Diplomränge haben gezeigt, dass viele sehr nahe am Podest sind und für die Medaillen nicht viel fehlt.»