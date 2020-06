Flucht in die Berge: Ein Rind stürzte über die Littenwand bei Lienz – was die fünf Tiere aufgeschreckt hat, ist ungewiss Fünf Rinder auf einer Weide in Sennwald sind am frühen Dienstagmorgen ausgebüxt und Richtung Alp Rohr gelaufen. Zwei Tiere sind inzwischen tot aufgefunden worden, drei wurden am Freitagnachmittag noch immer vermisst.

Das Rind, das über die Littenwand gestürzt ist. Bild: Heinz Wohlwend

Am frühen Dienstagmorgen sind fünf Rinder von Bauer Peter Büchel von ihrer Weide in Sennwald ausgebüxt. Peter Büchel war mit anderen Tieren auf dem Weg auf eine Alp in Graubünden, als er um 7 Uhr darüber in Kenntnis gesetzt wurde. Die Suchaktion konnte er darum erst am Dienstagnachmittag aufnehmen.

Ein Loch so gross wie eine Badewanne

Da war eines der Rinder bereits tot aufgefunden worden. Es ist über die Littenwand oberhalb von Lienz abgestürzt. Das tote Rind bot ein schreckliches Bild, allein die Wucht des Aufpralls habe ein Loch so gross wie eine Badewanne in den Boden geschlagen, erzählt Peter Büchel dem W&O am Freitagnachmittag.

Ein weiteres abgestürztes Tier konnte ebenfalls im Raum Littenwand gefunden werden, es hat sich in einem Baum verfangen. Die Bergrettung klärt ab, wie das tote Rind geborgen werden kann. Drei weitere Rinder konnten bisher noch immer nicht ausfindig gemacht werden. Bei der Suche war auch eine Drohne im Einsatz.

Was war die Ursache? Ein Hund? Oder gar ein Wolf?

Peter Büchel vermutet, dass die Rinder durch irgendetwas massiv aufgeschreckt worden sein müssen. Sie haben sich danach von Sennwald aus auf die Flucht in die Berge gemacht, hinauf bis fast zur Alp Rohr. Was seine Rinder derart aufgeschreckt hat, weiss Peter Büchel nicht. War es ein Hund, ein Wolf oder was auch immer. Viele Fragen bleiben offen, denn ein solches Verhalten seiner Rinder sei äusserst ungewöhnlich, so Büchel gegenüber dem W&O.