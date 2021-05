Region Werdenberg Kanton will strategische Landreserven sichern – unter anderem in Buchs Die Gesamtüberarbeitung des Richtplans ist im Gange. Das Kapitel Mobilität ist nun in der Vernehmlassung. In der W&O-Region gibt es am Standort Langäuli in Buchs neu ein «Strategisches Arbeitsplatzgebiet von kantonaler Bedeutung». Die Bauland-Auszonungen in Gams und Wildhaus-Alt St.Johann sind im Gange.

Das Angebot des öffentlichen Verkehrs und die Infrastruktur für Fuss- und Veloverkehr sind wichtige Standortfaktoren. Jakob Ineichen

Region Der Kanton hat das Kapitel Mobilität im Richtplan überarbeitet. Ziel der Überarbeitung ist, Siedlung und Verkehr sowie die Verkehrsmittel aufeinander abzustimmen, schreibt der Kanton in einer Medienmitteilung. Die Regierung schickt das Kapitel Mobilität nun bis Ende August in die Vernehmlassung.

Das überarbeitete Richtplankapitel Mobilität basiert auf der Gesamtverkehrsstrategie und den Agglomerationsprogrammen. In die Überarbeitung eingeflossen sind Aufträge, die der Bund dem Kanton bei der Genehmigung des Richtplanteils Siedlung im Jahr 2017 erteilt hat. Aufgrund von Erfahrungen aus der praktischen Anwendung des Richtplans werden Inhalte im Kapitel Siedlung, zum Beispiel für die Arbeitszonen, präzisiert.

Bei Einzonungen: Bus alle 15, Bahn alle 30 Minuten

Mit dem überarbeiteten Richtplankapitel Mobilität schafft die Regierung Klarheit, nach welchen Kriterien und Methoden der Kanton Ausbauten im Strassenverkehr und Angebotserweiterungen im öffentlichen Verkehr beurteilt. Ziel ist es, den zusätzlichen Verkehr mit dem öffentlichen Verkehr sowie dem Fuss- und Veloverkehr aufzufangen, heisst es in der Mitteilung weiter. Jedoch gilt der Grundsatz, dass das Verkehrsangebot mit dem dafür geeigneten Verkehrsmittel ausgebaut wird.

Mobilität soll dort stattfinden, wo viele Menschen wohnen und arbeiten. Bei Neueinzonungen gilt deshalb künftig: Ist ein grösseres Bevölkerungswachstum zu erwarten, müssen die neuen Flächen mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen sein. Konkret bedeutet dies eine Buserschliessung im Viertelstundentakt oder eine Bahnverbindung im Halbstundentakt. Mit dieser Anpassung wird ein Auftrag des Bundes umgesetzt, schreibt der Kanton.

Langäuli: Arbeitsplatzgebiet von kantonaler Bedeutung

Die Arbeitszonen, also Industrie- und Gewerbegebiete, werden neu systematisch bewirtschaftet. Bestehende Arbeitszonen sollen besser genutzt und für die Wirtschaft ausreichend verfügbare sowie attraktive Flächen bereitgestellt werden. Ausserdem will der Kanton grössere strategische Landreserven – eine solche gibt es in Buchs – langfristig raumplanerisch sichern und wo nötig Vorleistungen erbringen. Dazu gehört beispielsweise der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur.

Gebiet Langäuli, Buchs: Wo heute noch Gemüse wächst, könnten künftig Gewerbebauten entstehen. Heini Schwendener

Das Gebiet Langäuli, nördlich des Unternehmens Merck und der Kehrichtverbrennungsanlage in Buchs, war bisher im Richtplan ein sogenannter «Strategischer Arbeitsplatzstandort» der Kategorie A. Aufgrund einer Systemanpassung gibt es im überarbeiteten Richtplan nun «Strategische Arbeitsplatzgebiete von kantonaler Bedeutung» (Stak) und Langäuli ist eines davon, erklärt Ralph Etter, Leiter Amt für Raumentwicklung und Geoinformation, gegenüber dem W&O.

Ralph Etter, Leiter Amt für Raumentwicklung und Geoinformation. Ralph Ribi

Stak sind für die Ansiedlung oder grosse Expansionsprojekte von Firmen mit grosser volkswirtschaftlicher Bedeutung aus Sicht des Kantons vorbehalten, heisst es im Bericht des Vernehmlassungsentwurfs. Sie umfassen Gebiete von in der Regel mindestens 30000 Quadratmetern. Kantonsweit seien drei festgesetzte Stak-Standorte anzustreben. Neben Buchs ist

Steinach aufgeführt. Ein dritter Stak ist noch nicht definiert. Die Stak sind planerisch aufzubereiten, einzuzonen, zu erschliessen, für eine Überbauung bereitzuhalten und der Vermarktung zuzuführen, heisst es weiter.

Heute gehört das Gebiet Langäuli noch zur Landwirtschaftszone. Ralph Etter erklärt:

«Die Idee ist, dass der Kanton einen dieser zwei Stak-Standorte zusammen mit der Gemeinde zu entwickeln anfängt.»

«Wenn der Bund den Richtplan nach Erlass durch die Regierung gutheisst und die rechtliche Grundlage gegeben ist, würde der Kanton aktiv werden, Vorarbeiten aufgleisen und vorfinanzieren.» Bis zu einer Einzonung würden im Minimum ein bis zwei Jahre vergehen, schätzt Etter.

Weitere Schwerpunkte in Buchs, Grabs und Sennwald

Die bisherigen «Wirtschaftlichen Schwerpunktgebiete» sind im Vernehmlassungsentwurf neu als «Entwicklungsschwerpunkte (ESP) Arbeiten» aufgeführt. Dies sind regional koordinierte Arbeitsgebiete, die für die Ansiedlung, Expansion oder Verlagerung von Betrieben vorgesehen sind. Sie umfassen Gebiete von in der Regel mindestens 10000 Quadratmetern.

Ein «ESP Arbeiten» ist in der W&O-Region beispielsweise das Gebiet Fegeren, Buchs, wo sich die erste Etappe des Zentrums Präzisionsindustrie, ein Neubau für die Brusa Elektronik AG, im Bau befindet. Bei ausgewiesenem regionalem Bedarf könnte der «ESP Arbeiten» Fegeren östlich erweitert und eingezont werden.

Das Gebiet Fegeren in Buchs ist ein «Entwicklungsschwerpunkt Arbeiten». Links im Bild befindet sich die erste Etappe des Zentrums Präzisionsindustrie im Bau. Heini Schwendener

Weitere bestehende «ESP Arbeiten», die gemäss Vernehmlassungsentwurf in rechtskräftigen Bauzonen liegen und einer Überbauung zuzuführen sind, befinden sich in Buchs an der Lagerstrasse, der Güterstrasse und der Industriestrasse. In Grabs beim Oberen Wässertenweg/Werdenstrasse und in Sennwald im Gebiet Au, südlich des Tanklagers.

Auszonungen sind im Gange



Gemäss Richtplan gehören aus der W&O-Region Gams und Wildhaus-Alt St. Johann zu den Gemeinden, die überdimensionierte Bauzonen rückzonen müssen. In Gams geht es um rund 7000 Quadratmeter. Diese sollen in Hanglage ausgezont werden, sagt Gemeindepräsident Fredy Schöb gegenüber dem W&O. Eine Teilfläche davon sei bereits gesichert, für den Rest sei der Prozess im Gange.

In Wildhaus-Alt St. Johann muss weit mehr, nämlich rund 13 Hektaren, ausgezont werden. Gemeindepräsident Rolf Züllig sagt auf Anfrage des W&O:

«Wir sind dran, aber derzeit ist noch vieles offen.»

Die Gemeinde hat auf das Mitwirkungsverfahren des sogenannten Arbeitsprogramms Auszonung extrem viele Reaktionen erhalten, die nun berücksichtigt werden müssen. Man arbeite intensiv an der Rahmennutzungsplanung, dem Innenentwicklungskonzept und dem kommunalen Richtplan – dies alles werde erschwert durch die Aufgabe der Auszonung, erklärt Züllig. Man suche mit dem Kanton nach Zwischenlösungen.

«Um einen Schritt vorwärtszukommen, würde es uns sehr dienen, wenn wir die Auszonung mit einem Teilzonenplan erledigen könnten.»



Ohne Handeln wird sich Überlast weiter verschärfen

Der Kanton St.Gallen verfügt seit 2017 über eine von der Regierung beschlossene Gesamtverkehrsstrategie. Diese legt die Stossrichtungen für ein nachhaltiges Verkehrssystem fest, heisst es im Vernehmlassungsentwurf.

Trotz der Coronapandemie wird weiterhin von einem Gesamtverkehrswachstum ausgegangen. Prozentual wird das ÖV-Wachstum überdurchschnittlich ausfallen, in absoluten Mengen wächst der Strassenverkehr aber weiterhin substanziell. Ohne aktives Handeln werden sich die Herausforderungen wie Überlast auf Strasse und Schiene in Spitzenstunden weiter verschärfen. Eine aktive Einflussnahme auf die Nachfrage und die Gestaltung des Verkehrsangebots ist deshalb erforderlich.

Rund 15 Vorhaben für Fussgänger und Velofahrer

Infrastruktur für Fuss- und Veloverkehr ist ein wichtiger Standortfaktor. 2019 befand sich eine neue Fuss- und Veloverkehrbrücke über den Rhein bei Buchs im Bau. Daniel Schwendener

Infrastruktur für Fuss- und Veloverkehr (FVV) ist ein wichtiger Standortfaktor und muss insbesondere im Hinblick auf die beabsichtigte grössere Bedeutung weiterentwickelt werden, heisst es im Vernehmlassungsentwurf. Kanton und Gemeinden setzen die FVV-Massnahmen auf Basis des Strassenbauprogramms und der Agglomerationsprogramme schrittweise um.

Für die Agglomeration Werdenberg – Liechtenstein sind im FVV-Bereich rund 15 Vorhaben aufgeführt, beispielsweise vorgesehene Geh- und Radwege. «Der Bund verlangt, dass Agglomerationsprojekte neu im Richtplan aufgeführt werden», erklärt Kantonsingenieur Marcel John gegenüber dem W&O. Deshalb sind diese im Richtplan eingetragen, obwohl FVV-Projekte häufig keinen all zu grossen Einfluss auf die Raumentwicklung haben.

Geplanter Ausbau beim öffentlichen Verkehr

Auch das Angebot des öffentlichen Verkehrs ist ein wichtiger Standortfaktor. Vor allem in den Zentren und in den urbanen Verdichtungsräumen muss der ÖV zusammen mit dem Fuss- und Veloverkehr den Grossteil des Mehrverkehrs übernehmen. Dazu müssen genügend Kapazitäten zur Verfügung stehen.

Zugverbindungen sollen verbessert werden. Heini Schwendener

Ein Blick auf die Region Werdenberg: Bei den Fernverkehrslinien wird mit Zeithorizont 2025 angestrebt, die Interregio-Verbindung Zürich–Wil–St.Gallen–Buchs–Sargans auf halbstündlich auszubauen. Im Regionalverkehr soll die S-Bahn Buchs-Feldkirch bis dahin ebenfalls halbstündlich verkehren.

Über die strategische Entwicklungsplanung des Bundes hinaus setzen sich die kantonalen Stellen für die Prüfung einiger ÖV-Ausbauvorhaben ein. Darunter etwa eine Nordschleife Bahnhof Buchs zur Reduktion der Fahrzeit Sargans–Feldkirch und Vermeidung von Spitzkehren.