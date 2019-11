Rheintal-Oberländer Schwingerverband: Höhepunkte vor der Haustüre An der Hauptversammlung wurde auf das Schwingerjahr 2019 zurück- und auf Grossanlässe im eigenen Gebiet vorausgeblickt, darunter das NOS-Schwingfest am 28.Mai 2020 in Mels. Emil Bürer

Der neue Technische Leiter Ruedi Eugster, das neue Ehrenmitglied Ignaz Rohner und der neue Leiter Jungschwingen, Beda Coray (von links). (Bild: Emil Bürer)

Im Mittelpunkt der Hauptversammlung in Grabs standen die Ernennung von Ignaz Rohner zum Ehrenmitglied und die vielversprechende Arbeit des Nachwuchses.

Im Restaurant Schäfli in Grabs konnte Präsident David Zimmermann, Mels, 61 Stimmberechtigte begrüssen. Darunter waren über zwei Dutzend Ehrenmitglieder, Niklaus Lippuner als Gemeindepräsident der Tagungsgemeinde und zahlreiche Schwingerprominenz. Die Versammlung wurde umrahmt vom Jodlerklub Bergfinkli aus Grabs, unter musikalischer Leitung von Timo Allemann.

Tolle Anlässe als Werbung für den Schwingsport

Alle ordentlichen Geschäfte konnten in Minne erledigt werden. Das Rheintal-Oberländer Verbandsschwingfest in Grabs mit 117 Aktiven, davon acht Eidgenossen (Sieger Samuel Giger, 3700 Zuschauer),der Rheintal-Oberländer Buebeschwinget in Trübbach mit 317 Buebe (900 Zuschauer) und der anschliessende Gonzenschwinget als Abendschwinget (Sieger Mario Schneider) waren beste Werbung für den Schwingsport.

Der Mitgliederbestand – knapp unter 2000 – konnte erneut gehalten werden.

Leitungspositionen wurden neu besetzt

Dank äusserst positiver Zahlen hatte auch Verbandskassier Franco Chiani «leichtes Spiel». Für den zurücktretenden Ignaz Rohner übernimmt neu Ruedi Eugster die Aufgabe als Technischer Leiter.

Das Amt des Versicherungskassiers betreut neu Marcel Hangartner, bisher Leiter Jungschwingen. Dessen Ressort obliegt dem neu in den Vorstand gewählten Mittelrheintaler Beda Coray.

NOS-Schwingfest 2020 findet in Mels statt

Für die kommenden Jahre stehen im Verbandsgebiet wichtige Daten fest: Das Rheintal-Oberländer Verbandsfest 2020 findet am 5.April in Oberriet statt. Am Samstag, 27.Mai 2020, wird das St.Galler Kantonale Nachwuchsschwingfest in Mels ausgetragen.

Tags darauf treffen sich in Mels auf dem Siga-Areal die «Bösen» zum 125. NOS-Teilverbandsfest. Mels ist nach 1953, 1977 und 1998 bereits zum vierten Mal Austragungsort dieses Festes. Das Verbandsfest 2021 konnte nach Salez (Landwirtschaftliches Zentrum SG) vergeben werden.

Der Nachwuchs bereitet dem Verband Freude

Jungschwingerbetreuer Marcel Hangartner hatte Gutes mitzuteilen.

72 Zweige, davon sechs NOSV-Doppelzweige, sowie ein Kategoriensieg und drei Schlussgang-Teilnahmen sind das Resultat guter Nachwuchsarbeit. Samuel Rüegg, Heiligkreuz (Jahrgang 2004), siegte am Rheintal-Oberländer Buebeschwinget Mitte Mai in Trübbach.

Pascal Pfiffner (Jahrgang 2004), Andreas Stauffacher (2005), Thomas Kern (2006), Mike Wildhaber (2007), Sandro Eugster (2008), Daniel Gasenzer (2009), Adrian Meier (2010) und Roman Kobler bei den Jüngsten (2011) erhielten als Jahresbeste ihrer Kategorie einen Zinnbecher.

Noch Luft nach oben bei den Aktiven

Nicht ganz so erfreulich zeigte sich die Bilanz der Aktiven des Rheintal-Oberländer Verbandes. Mit zehn Kranzerfolgen, einer mehr als im Vorjahr, entsprach die Bilanz in etwa den Erwartungen. Nach seinem Rücktritt fehlte Ruedi Eugster als langjährige Teamstütze, und vielfach fehlte das berüchtigte «Vierteli».

An der Spitze der internen Kranz-Hitliste stehen Michael Bernold (20) und Marco Good (23) mit je dreimal Eichenlaub. Dahinter folgt das Trio Christian Bernold (23), Kjetil Fausch (Wartau, 24) sowie Reto Schlegel (22). Erfreulich ist der erste Kranzgewinn des erst 19-jährigen Fabian Bärtsch (Flumserberg) am St. Galler Kantonalen in Widnau.

Ignaz Rohner zum Ehrenmitglied ernannt

Nach 14 Jahren Vorstandstätigkeit, die letzten zehn Jahre als Technischer Leiter, erklärte Ignaz Rohner seinen Rücktritt. Er zeigte sich schon beim Nachwuchs als fleissiger Trainingsbesucher. Am St.Galler Kantonalen 2001 erschwang er sich sein erstes Eichenlaub. Ignaz Rohner kann zehn Kantonalkränze sein eigen nennen. Zudem konnte er sich dreimal für ein Eidgenössisches qualifizieren.

In der Zunft der Schwinger ist es Brauch, dass die Laufbahn nach Abschluss der Aktivzeit weitergeht. Ignaz Rohner bildete keine Ausnahme. Seit 2016 amtet er in «seinem» Schwingklub Mittelrheintal bis heute als Technischer Leiter. Im Rheintal-Oberländer Schwingerverband war er seit 2005 im Vorstand, ab November 2010 als Technischer Leiter. Daneben war Rohner in verschiedenen Organisationskomitees von Schwingfesten vertreten.

Auf ihn konnte man immer zählen. Für seinen unermüdlichen Einsatz zu Gunsten des Schwingens bedeutet seine Ernennung zum Ehrenmitglied den verdienten Dank.