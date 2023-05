Rheintal Burning Witches sind die Headliner der Rock Nacht in Diepoldsau Neben den Metal-Hexen wird am 10. Juni auch die Werdenberger Band A Place Left To Hide dazu beitragen, Diepoldsau für einen Abend zur Headbanger-Metropole zu machen.

Die Burning Witches spielen an der «Rheintaler» Rock Nacht. Bild: PD

Florida, Wacken, Norwegen oder Frankreich: Die Burning Witches spielen in den nächsten Monaten so ziemlich überall in der westlichen Welt. Trotzdem finden sie ab und zu Zeit, in ihrer Heimat aufzutreten: Am 10. Juni 2023 sind die Metal-Queens aus Brugg im Aargau an der «Rheintaler» Rock Nacht zu erleben.

Heavy- und Power-Metal

Die Band, die 2015 gegründet wurde, spielt Heavy- und Power-Metal, wie man ihn von Iron Maiden oder Judas Priest kennt. Die Witches kombinieren harte Riffs mit eingängigen Refrains und streuen auch mal einen langsameren Titel ein. Die Texte sind genretypisch düster: Hexen, Teufel und Dämonen bevölkern die Themenwelt der fünf Damen.

Ihr Auftritt in Diepoldsau kommt zum richtigen Zeitpunkt. Nur wenige Wochen vor dem Konzert auf der Rheinauen veröffentlichen die Burning Witches ihr fünftes Album. Auf «The Dark Tower» – die gleichnamige Single ist bereits erschienen – vertonen sie die Geschichte der ungarischen «Blutgräfin» Elisabeth Báthory.

Die Ansprüche an den neuen Longplayer sind hoch: Das letzte Album der Witches hat es in Deutschland auf Platz 16 der Albumcharts geschafft.

Einheimische Glamrocker als weiterer Höhepunkt

Neben den international angesagten Burning Witches sind die Rheintaler von Black Diamonds der zweite Höhepunkt der Rheintaler Rock Nacht. Sie stehen für eingängigen Hardrock mit einem gehörigen Schuss Glam. Die aufwendige Lichtshow trägt ebenfalls zur speziellen Stimmung bei, die ein Diamonds-Konzert ausmacht.

Dass die Band um die beiden Kriessner Mich und Andi dieses Jahr nur selten auftritt, ist ein guter Grund, die Rheintaler Rock Nacht nicht zu verpassen.

Vor den beiden Hauptacts des Abends heizen die Post-Grunger A Place Left To Hide das Publikum ein. Die Werdenberger sind musikalisch vielseitig – mal hart, mal eher softrockig.

Lokale Bands können sich bewerben Eröffnet wird der Abend von einer Newcomer-Band. Dieser Job ist noch zu haben! Interessierte Bands schicken bis am 19. Mai mindestens einen Demosong an redaktion@rheintaler.ch. Eine Jury wählt aus den eingegangenen Bewerbungen jene Band aus, die die Rheintaler Rock Nacht in Diepoldsau eröffnen darf.

«Der Rheintaler» lädt ein - «Mehrlust» bewirtet

Organisiert wird die Rock- und Metalparty von der Tageszeitung «Der Rheintaler». Weil der Anlass im Pavillon auf der Diepoldsauer Sportanlage Rheinauen stattfindet, bleiben die Freundinnen und Freunde des härteren Rocks garantiert trocken. Um das leibliche Wohl der Gäste kümmert sich «Mehrlust Catering» mit einem Foodtruck.

Tickets für die Rheintaler Rock Nacht gibt es auf eventfrog.ch/rheintaler-rocknacht. Sie kosten im Vorverkauf 45, an der Abendkasse 50 Franken. Einlass ist ab 18 Uhr, die erste Band betritt um 18.30 Uhr die Bühne.