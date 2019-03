Rheineck: Rückwärts in eine Hauswand gefahren

Am Samstag, in der Zeit zwischen 0.30 Uhr und 7.30 Uhr, ist ein unbekanntes Auto rückwärts in eine Hauswand gefahren. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der oder die Autofahrer/in von der Unfallstelle. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen.