Restaurationsbetriebe brauchen auch im Werdenberg die Solidarität und finanzielle Unterstützung bzw. Entlastung in schwerer Coronazeit Existenzängste bei Restaurantbetreibern sind in der Coronakrise, in der sie geschlossen bleiben müssen, auch in der Region Werdenberg allgegenwärtig. Positive Zeichen nähren aber die Hoffnung.

Eine Sorge weniger für den Pächter des Gasthaus Löwen in Salez: Die Ortsgemeinde lässt Edin Zimic nicht im Stich. Bild: Corinne Hanselmann

Das Gasthaus Löwen in Salez, das Speiserestaurant Selva in Trübbach sowie das Café Wanger in Buchs sitzen mit allen anderen Restaurantbetrieben der Region im selben Boot und haben rasch die erste Massnahme getroffen: Kurzarbeit angemeldet. Die Unterstützung des Bundes ist gefragt und wird gefordert.

«Wir haben noch nichts gehört und noch nichts erhalten», sagt Richard Wanger vom Café Wanger in Buchs. Er betont:

«Dieses Geld ist sehr wichtig für die Planungssicherheit des Unternehmens.».

Wanger bezeichnet die Coronakrise als sehr einschneidend. Die Umsatzeinbusse schätzt er auf 60 bis 70 Prozent. «Ohne Unterstützung geht es nicht. Bleibt die Hilfe aus, gibt es die Firma Wanger in drei Monaten nicht mehr.» Doch dies ist das absolut düsterste Bild, das er sich ausmalt. Wanger geht davon aus, dass es nicht so weit kommt.

Immenses Vertrauen in den Staat

Saif Khan vom «Selva» lobt den Bundesrat und seine «Hausbank». Archivbld: Adi Lippuner

Auf eine rasche und vor allem positive Antwort vom Staat punkto finanzieller Hilfeleistung hoffen auch Edin Zimic (Gasthaus Löwen, Salez) und Saif Khan (Speiserestaurant Selva, Trübbach). «Der Bundesrat hat das wahnsinnig gut gemacht», lobt Khan.

«Ich bin froh, in der Schweiz zu sein. Da muss man sich nicht Sorgen machen.»

Er ist felsenfest überzeugt, dass die Antwort, respektive das Geld, kommen wird.

«Es kommt alles gut»

«Es kommt alles gut», strahlt er Optimismus aus. Für ihn sei es noch zu früh, um sich Sorgen zu machen. «Der Betrieb ist gesund. Bis Mitte Mai können wir überleben.» Ab da habe man aber flüssige Mittel vom Staat nötig.

Wesentlich verhaltener positiv eingestellt ist Zimic, was die vom Bund zugesicherte Hilfe angeht. Für ihn steht aber fest: «In dieser Branche, wo es viele Hochs und Tiefs auch ohne den Coronavirus gibt, brauchen wir jede Unterstützung.» Immerhin ist ihm diese in der eigenen Gemeinde gewiss. Der Vermieter, die Ortsgemeinde Salez, hat ihm die Mieten gestundet und er muss diese Fixkosten vorerst nicht berappen.

Vorerst nicht an die grosse Fixkosten denken

«Wir kommen dem Gasthaus Löwen hier sicher entgegen», sagt Hansueli Dütschler, Präsident der Ortsgemeinde Salez, in bestimmten Ton. Ihm ist es ein Anliegen, dass das Restaurant bestehen und dem Ort als Ess- und Begegnungsstätte erhalten bleibt. «Dafür kämpfe ich.»

In dieser schweren Zeit ohne Umsatz, so Dütschlers Überzeugung, dürfe man dem Pächter Edin Zimic sogar noch mehr entgegenkommen. «Die Stundung der Miete ist bewilligt. Nun steht noch zur Diskussion, ob wir ihm die Mieten während der Coronakrise ganz erlassen.» Hier hält der Ortsgemeindepräsident fest, dass er dafür sei und es als angebracht erachte.

Hausbank zeigt sich kulant

Hilfestellung, Solidarität sowie Entgegenkommen sind viel verwendete Worte in diesen Tagen. Nun gilt es, dies auch in die Tat umzusetzen. So wie es Saif Khan erlebt hat. Denn seine «Hausbank» hat ihn aus eigenem Antrieb abgerufen und angefragt, ob er Unterstützung benötige.

Da Khan das Restaurant besitzt, zahlt er zwar keine Miete, aber Hypothekar-Zinsen an die Bank. Diese zeigt sich kulant und hat die Quartalsrechnungen für März und Juni storniert. «Es ist gut, dass man nicht im Stich gelassen wird», sagt Khan.