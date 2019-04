Rennvelofahrerin stürzt in Eichberg über Böschung hinab Am Montagnachmittag ist auf der Hölzlisbergstrasse eine 28-jährige Frau mit ihrem Rennvelo verunfallt. Sie stürzte eine Böschung hinunter und musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Die Unfallstelle in Eichberg: Die Velorennfahrerin geriet hier über den Fahrbahnrand hinaus. (Bild: Kantonspolizei)

(PD) Eine 28-jährige Frau fuhr mit ihrem Rennvelo von Appenzell Richtung Eichberg. Dabei geriet sie in einer Linkskurve aus bisher unbekannten Gründen von der Strasse ab und fuhr trotz Vollbremsung über ein Betonelement. Das geht aus einer Medienmitteilung der Kantonspolizei hervor.

Die Frau stürzte die Böschung hinunter und blieb verletzt liegen, das Velo rutschte von der Böschung auf die Strasse und traf ein 5-jähriges Mädchen, das die Hölzlisbergstrasse hinauflief. Dieses erlitt eine Prellung am Bein. Die 28-jährige Rennvelofahrerin wurde am Unfallort durch den aufgebotenen Notarzt sowie den Rettungsdienst medizinisch betreut und musste mit unbestimmten Verletzungen von der Rega ins Spital geflogen werden. Am Velo entstand ein Sachschaden von rund 2000 Franken.