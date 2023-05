Religion Lebenslust und Loyalität: Konfirmation in Grabs und Gams Die Konfirmandinnen und Konfirmanden prägten die Festgottesdienste eindrücklich. Die Übergabe des Konfspruchs mit einem persönlichen Segen war schliesslich der Höhepunkt der Anlässe.

Die Konfirmandinnen und Konfirmanden von vergangenem Sonntag. Bild: pd

Die Auffahrtsta­ge sind in der Kirchgemeinde Grabs-Gams Tage der Konfirmationen. Vergangenen Donnerstag waren es die Klassen von Pfarrer Martin Frey und Diakonin Ute Grommes, am Sonntag jene von Jugendarbeiter Michi Matter und Pfarrer John Bachmann, welche ihren grossen Tag feierten.

Indivi­duelle Geschichten, persönliche Glaubenswege und vielseitige Erfahrungen offenbarten sich in den zwei Gottesdiensten mit insgesamt vier Gruppen und 39 Konfirmandinnen und Konfirmanden.

Mit einem kurzen Steckbrief, versehen mit Name, Foto und künftiger Ausbildung, wurden die Konfirmandinnen und Konfirmanden den Anwesenden des Gottesdienstes vorgestellt. So unterschiedlich und eigen jede Persönlichkeit ist, so vielfältig gestalteten sich die beiden Gottesdienste.

«Du lebst nur einmal» war das Leitthema

Zusammen mit ihren Diakonen und Pfarrern gestalteten die Jugendlichen den Gottesdienst. Entsprechend frisch und unkompliziert waren die Feiern. «Yolo» war das Leitthema der Gruppe am Auffahrtstag. «Yolo» bedeutet: «You only live once – Du lebst nur einmal».

Wie am Fest unverkennbar zu sehen und fühlen war, verkörpern die Konfirmandinnen und Konfirmanden das Leben. Sie strotzten geradezu vor Lebenslust und Energie. Viele brachten sich mit Moderationen, Lesungen, Gebeten oder Liedern ein und übertrugen ihre Lebenslust auf die Besucherinnen und Besucher.

Die Konfirmandinnen und Konfirmanden vom Auffahrtsdonnerstag. Bild: pd

Der Text aus Psalm 90,12 «Lass uns begreifen, welche Zeit wir zum Leben haben – damit wir klug werden und es vernünftig gestalten», stand möglicherweise bewusst provokativ im Gegensatz dazu. Bei allen Erwartungen, die an Jugendliche gestellt werden, ist Klugheit und Vernunft eine geradezu lebenswichtige Eigenschaft.

Ute Grommes und Martin Frey ermutigten die Konfirmandinnen und Konfirmanden, Zeit und Ewigkeit in Verbindung zu stellen. Die Beziehung zu Gott werde nicht nur an der Konfirmation bestätigt, sie dürfe jeden Tag in Anspruch genommen werden.

Liebe als Grundlage des persönlichen Lebens

Wie wichtig es ist, gute Freunde zu haben, betonten auch die Konfirmandinnen und Konfirmanden im Gottesdienst vom Sonntag. Eindrücklich zeigte Damian Oehler aus Sicht der Jugend auf, was Loyalität bedeutet. Im Gottesdienst hiess es:

«Verlässlichkeit und Treue legen das Fundament des Lebens. Gott ist verlässlich. Gott ist treu. Bedingungslos und dauerhaft.»

John Bachmann und Michi Matter ermutigten, diese Liebe als Grundlage des persönlichen Lebens zu beanspruchen. Mit der Konfirmation bestätigen die Jugendlichen ihren persönlichen Glauben.

Bibelvers begleitet durch das Leben

Die Übergabe des Konfspruchs mit einem persönlichen Segen für jeden Konfirmanden und jede Konfirmandin war schliesslich der Höhepunkt des Gottesdienstes. Der Konfspruch kann den Zuspruch Gottes immer wieder vergegenwärtigen. Ab jetzt sind die jungen Menschen mündige Kirchbürgerinnen und -bürger. Sie dürfen und sollen aktiv im Gemeindeleben mitwirken, mitgestalten, mittun, mitdenken; dürfen Kraft tanken, Dampf ablassen oder einfach nur geniessen.