Release-Show für die Band Ava mit Buchser Schlagzeuger Die Band Ava mit dem Werdenberger Schlagzeuger Andy Schwendener veröffentlicht eine eigene CD.

Die Band Ava tauft ihre erste CD. Bild: PD

(pd) Sie sind jung und aus der Ostschweiz: Seit 2018 unterwegs, macht die Band Ava frischen, elektronischen Pop und besingt dabei die Liebe und die Tücken des Alltags. Die Band bewegt sich dabei zwischen Selbstzweifel, Freude und Sehnsucht. Beim Jonglieren zwischen Instrumenten, tausend Knöpfen und den richtigen analogen und digitalen Werkzeugen finden die drei Künstler neue, traumtänzerische Klänge.

Fabriggli- und Krempelbühne waren ein Heimspiel

Die Band besteht aus der Sängerin Kim Lemmenmeier, dem Keyboarder Nicola Holenstein und dem Schlagzeuger Andy Schwendener. Wie der Name schon verrät, fühlt sich vor allem Andy Schwendener mit Bürgerort Buchs dem Werdenberg stark verbunden, insbesondere auch als Schlagzeuger des Gospel im Werdenberg. So waren für ihn die Bühnen im Fabriggli und im Krempel-Zelt am Buchserfest wie ein Heimspiel. Nach ersten erfolgreichen Konzertmonaten freuen sich die drei, dass sie nun auch ihre Debut-EP «Feel Them Listening.» veröffentlicht haben.

Plattentaufe in St. Gallen

Was die drei Ostschweizer vorlegen, sind sechseinhalb eingängige Kompositionen, die das bediente Genre bis an seine Grenzen treibt. Wer Ava live erleben möchte, hat am 20. September in St.Gallen die Gelegenheit, bei ihrer Release-Show dabei zu sein: Sie taufen ab 20.30 Uhr ihre erste CD in der Grabenhalle. Eröffnet wird der Abend von der Singer-Songwriterin Femi Luna, abgerundet mit einer Aftershow des Allround­talents Wassily.