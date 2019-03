Rekurs abgewiesen: Einwände des Nachbarn gegen Neubau der Kanti Sargans sind unbegründet

Kanti Sargans: Abtretender Rektor gibt Fehler zu – Vertrauen in ihn bleibt aber bestehen

Gegen den Rektor der Kanti Sargans, Stephan Wurster, sind in den letzten Jahren zwei Strafbefehle erlassen worden. Wurster gestand ein, «Fehler gemacht zu haben». Diese seien seiner Meinung nach aber nicht so gravierend, dass er sein Amt als Rektor nicht mehr ausführen könne. Der Kanton sieht das ebenfalls so – und stärkt ihm den Rücken.