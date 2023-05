Reiten Rang neun für den RV Werdenberg in OKV-Cup-Quali Im Rahmen des Springturniers des Pferdesportvereins Balzers fand am Sonntag die erste Qualifikationsprüfung des diesjährigen OKV-Cups statt. Die Equipe des Reitvereins Werdenberg erreichte nur den neunten Rang von zwölf teilnehmenden Vereinen.

Renate Berner blieb in der OKV-Cup-Qualifikation als einzige der Werdenberger Equipe fehlerfrei. Archivbild: Corinne Hanselmann

Einzig Renate Berner mit Paradise blieb in der ersten Qualifikationsprüfung fehlerfrei. Marion Fluri, Matthias Hutter und Bettina Schlegel mussten sich je einen Fehler notieren lassen.

Der RV Oberriet gewann die OKV-Cup-Prüfung vor dem RV Gonzen. Teil der Gonzen-Equipe ist der Werdenberger Roland Zweifel (Azmoos) mit Warano. Das Paar lieferte den schnellsten Nullfehlerritt aller Teilnehmenden ab.

Siege in Springen und Dressur

In Einzelprüfungen gelangen am vergangenen Wochenende mehreren Mitgliedern des RV Werdenberg gute Turnierresultate. So gewann Marion Fluri (Salez) mit Alkapone Lady die Einlaufprüfung der OKV-Cup- Qualifikation vor Matthias Hutter (Salez) mit Coeur d’Or.

Einen zweiten Rang erritt sich Martina Guntli (Sennwald) in der Prüfung über 110 Zentimeter mit Royal Rubina. Mit ihrem zweiten Pferd klassierte sie sich zudem im achten Rang.

Während die einen in Balzers über Hindernisse sprangen, sattelten andere ihre Pferde in Bonaduz fürs Dressurturnier. Fabienne Schadegg (Salez) konnte dort mit Cara Lolita die Prüfung GA 05/40 gewinnen. Mit Platz vier im GA 01/40 erreichte Barbara Michel (Sennwald) mit Amaretta eine Klassierung.