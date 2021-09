Reiten Den Heimvorteil gut genutzt: Vier Werdenberger Podestplätze bei den R-Reitern Die besten 27 Dressurreiterinnen und -reiter der Schweiz mit regionaler Lizenz starteten am Sonntag in Werdenberg zu den beiden Teilprüfungen ihrer nationalen Meisterschaft. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Region zeigten sehr gute Leistungen.

Marie Manegold und Qrack vom Worrenberg machten alles richtig: Sie gewannen den Schweizer-Meister-Titel in der R-Dressur. Bild: Sportfoto Mo

Am Sonntag ging es in den Programmen M 22/60 und M 24/60 um Titelehren und Medaillen. Mit nur 0,8 Prozentpunkten Vorsprung konnte sich Marie Manegold als Dritte der ersten und Siegerin der zweiten Teilprüfung, als Schweizer Meisterin feiern lassen. Mit Eleganz und Schwung hatte der neunjährige Wallach Qrack vom Worrenberg seinen Teil zum Schweizer-Meister-Titel beigesteuert

Ebenfalls aufs Siegertreppchen schafften es Susanna Meyer aus Hirschthal mit dem 13-jährigen Hannoveranerwallach Duplo als Zweite sowie Mélanie Perrenoud aus Haute-rive mit dem 14-jährigen Hannoveranerwallach Arthur VI als Dritte.

Lachende Gesichter und starke Nerven

«Alle haben sehr gute Leistungen gezeigt», lobte denn auch Susanne Hunziker, Chefin Dressur beim mitorganisierenden OKV (Verband Ostschweizerischer Kavallerie- und Reitvereine), die Reiterinnen und Reiter. Nebst der Leistung im Dressurviereck waren auch starke Nerven gefragt. Denn die Schweizer Meisterschaft mit zwei Teilprüfungen hat ihre eigenen Gesetze. Dazu kam am Sonntagnachmittag teilweise starker Regen. OK-Präsident Martin Schwendener Bilanz zog Bilanz:

«Schön war, dass wir trotzdem viele lächelnde Gesichter sehen durften.»

Als Vereinspräsident richtete er sein Lob auch an das bewährte OK und die Helfer. Bei der Siegerehrung gratulierte Franz Häfliger, im SVPS (Schweizerischer Verband für Pferdesport) für den Wettkampfsport zuständig, allen Startenden: «Im Sport liegen Freude und Enttäuschung oft nahe beieinander. Doch ihr habt erkannt, dass in der Dressur am Schluss Harmonie und Präzision zählen.»

Auch OKV-Präsident Michael Hässig zeigte sich glücklich über die gelungenen Dressurtage in Werdenberg. Nach 2016 hatte der Verband erneut auf der idealen Anlage Gastrecht für die nationalen Titelkämpfe. Die Schweizer Meisterschaft war schon für 2020 geplant, musste jedoch aus bekannten Gründen verschoben werden.

Vier Werdenberger Podestplätze am Samstag

Alle Stärkeklassen, vom Einsteiger in den GA-Programmen bis zu den Junioren und ambitionierten Reiterinnen und Reitern aus der Region in den L-Programmen hatten am Samstag bei strahlendem Sonnenschein Startgelegenheiten.

Das GA 01/40 gewann Tanja Tönz aus Balzers vor Fabienne Schadegg aus Salez. Im GA 03/40 dominierte Sara Walther aus Igis vor Amélie Wickli aus Ebnat-Kappel. Im L 12/60 führt Simone Zuffellato aus Zumikon die Rangliste vor Eleonore Ospelt aus Sax und Christoph Peter aus Grabs an. Im L 14/60 schob sich Hildegard Brändle aus Thayngen vor Simone Zuffellato und Eleonore Ospelt an die Ranglistenspitze. (pd)