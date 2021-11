Region Werdenberg

Am Montagmorgen haben die winterlichen Strassenverhältnisse zu diversen Unfällen im Kanton St.Gallen geführt, teilt die Kantonspolizei mit. Mehrheitlich blieb es bei Sachschaden. Ein Autofahrer wurde leicht verletzt. Grund für die Unfälle sind in den meisten Fällen die nicht angepasste Fahrweise an die Strassenverhältnisse oder zu geringer Abstand im Morgenverkehr.