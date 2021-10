Region Werdenberg Champions-Titel für die Konstrukteure Würsch, Laube und Herb Der Lehrmeisterverband der Konstrukteure zeichnete die besten Absolventinnen und Absolventen aus. Drei der besten Konstrukteur-Lehrlinge des Kantons St.Gallen, beider Appenzell und des Fürstentums Liechtenstein kommen dieses Jahr aus dem Werdenberg. Den ersten Platz sicherte sich Fabio Würsch. Er absolvierte seine Grundausbildung in Haag.

Fabio Würsch (von links), Yves Andreas Laube und Rick Herb gehören zu den besten Konstrukteuren. Sie durften von Verbandspräsident Andreja Slavik den Champion-Titel entgegennehmen. Bild: Ralph Dietsche

21 Lehrabschlussabsolventinnen und -absolventen wurden am Sonntag in Staad vom Lehrmeisterverband der Konstrukteure für ihre hervorragenden Abschlussprüfungen geehrt. Sie alle schlossen ihre Ausbildung mit der Note 5,3 oder höher ab. Den ersten Platz mit der Note 5,5 sicherte sich Fabio Würsch aus Oberriet. Er absolvierte seine Ausbildung bei der VAT Vakuumventile AG in Haag. Im selben Ausbildungsbetrieb schloss Yves Andreas Laube aus Werdenberg seine Grundausbildung ab. Er wurde für seine Abschlussnote 5,4 ebenfalls mit dem «Champion»-Titel ausgezeichnet.

Dasselbe Schlussresultat erzielte Rick Herb aus Weite, der seine Konstrukteur-Lehre bei der Bartholet Maschinenbau AG in Flums absolvierte.

Andreja Slavik, Präsident des Lehrmeisterverbandes Konstrukteur, lobte in seiner Rede die überdurchschnittliche Leistung der jungen Berufsleute und gratulierte ihnen zum gelungenen Lehrabschluss.

«Titel gewinnt man nur, wenn das Umfeld stimmt»

Gleichzeitig motivierte er die Fachkräfte, sich nicht auf den Lorbeeren auszuruhen: «Derartig ausserordentliche Leistungen sollen das Berufsleben der Champions weiterhin prägen. Die Basis dazu wurde mit dem Resultat an der Lehrabschlussprüfung gelegt. Die Schweiz braucht fähige Fachkräfte.» Auch wenn die Feier auf Grund der Coronaschutzmassnahmen im kleinen Rahmen stattgefunden hat, unterliess es Slavik nicht, den Lehrbetrieben, Berufsbildnerinnen und -bildnern, Berufsschulen, Eltern und Partnern der ausgezeichneten Lehrlinge für ihre Unterstützung zu danken: «Einen Champion-Titel gewinnt man nur, wenn das Umfeld stimmt und die Auszubildenden bereit sind, Überdurchschnittliches zu leisten.» (radi)