Region Verkehrskontrollen im ganzen Kanton: Führerausweis in Sennwald eingezogen, in Buchs für die Schweiz aberkannt In der Zeit zwischen Freitag und Sonntag hat die Kantonspolizei St. Gallen an unterschiedlichen Orten Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei zog sie vier Führerausweise wegen festgestellter Fahrunfähigkeit ein oder aberkannte diese für die Schweiz. Zwei betrafen den Bezirk Werdenberg.

Zu viel Alkohol im Blut: An mehreren Orten im Kanton, darunter in Sennwald und in Buchs, zog man fehlhafte Autolenker aus dem Verkehr. Bild: Kapo

(kapo) Wie die Kantonspolizei mitteilt, wurden zwei Autofahrer aus der Region Werdenberg angehalten. Auf der Hauptstrasse in Sennwald wurde am Samstag, 20 Uhr, bei einem 57-jährigen Autofahrer eine Blut- und Urinprobe durchgeführt und in der Folge der Führerausweis abgenommen. Auf der Rheinstrasse in Buchs war am Sonntag, um 0.25 Uhr, die Atemalkoholprobe eines 53-jährigen Autofahrers positiv. Ihm wurde der Führerausweis für die Schweiz aberkannt.