Region «Schülerinnen und Schüler schätzten den sexualpädagogischen Präsenzunterricht nach dem Lockdown» – Beratungsstelle berichtet über das vergangene Jahr Die Beratungsstellen für Familienplanung, Schwangerschaft und Sexualität (Fapla), die auch eine Regionalstelle in Sargans betreiben, haben ihren Tätigkeitsbericht 2020 veröffentlicht. Dieser beleuchtet

die Arbeit der Fapla selbst wie auch die teilweise schwierigen Themen, um die sich ihre Arbeit dreht.

Stabil hoher Wert: Die Sozialberatung rund um Schwangerschaft und Elternschaft ist einer der häufigsten Gründe für eine Anmeldung bei der Fapla. Symbolbild: Pixelio/Tim Reckmann

Region Im neuesten Tätigkeitsbericht der Beratungsstellen für Familienplanung, Schwangerschaft und Sexualität (Fapla), die auch eine Regionalstelle in Sargans betreiben, richtet sich das Augenmerk einerseits auf die Zahlen aus dem vergangenen Coronajahr. Andererseits werden wichtige Themen wie Diskriminierung oder Partnerschaftsgewalt behandelt.

Mehr Kurzberatungen

Laut Bericht ist es der Fapla in kürzester Zeit gelungen, sich während des Lockdowns umzustellen und die unterschiedlichen Angebote zur sexuellen Gesundheit aufrechtzuerhalten–das spiegelt sich auch in den aktuellsten Zahlen wider. Die Kurzberatungen beispielsweise sind von 2019 mit insgesamt 173 bis 2020 mit 293 um rund 70 Prozent gestiegen – in der Regionalstelle in Sargans wurden 36 solcher Beratungen angeboten.

Weniger Neuanmeldungen

Dieser Anstieg schaffe einen Ausgleich zur Reduzierung der Neuanmeldungen um rund 17 Prozent von 963 auf 803. Isoliert betrachtet zählt Sargans für das vergangene Jahr 107 Neuanmeldungen, ausserdem 123 Klientinnen und Klienten sowie 345 Ereignisse oder Gespräche. Rund ein Viertel der Klientel in der Sarganser Regionalstelle ist männlich, alterstechnisch bilden die 21- bis 30-Jährigen die grösste Gruppe – und die allermeisten von ihnen haben ihren Wohnsitz im Kanton St.Gallen.

Einsätze in der Sexualpädagogik

Über alle vier Regionalstellen weist der Bedarf an Sozialberatung rund um Schwangerschaft und Mutterschaft einen gleichbleibend hohen Wert bei den Anmeldegründen auf.

Leichte Veränderungen zeigen sich jedoch in den Zahlen der Verhütungsgespräche. Das dürfte auch daran liegen, dass sie für Frauen oder Paare mit wenig Deutschkenntnissen Anfang Lockdown nicht durchgeführt werden konnten. Eine Videochat-Beratung mit Dolmetscherin stand der Fapla zuerst nicht zur Verfügung. Auch Anmeldungen seitens der Asylzentren betreffend Verhütung erfolgten wegen der angespannten pandemischen Lage weniger.

Zwar reduziert, aber trotzdem erfolgreich durchgeführt werden konnten die vielen Einsätze in der Sexualpädagogik. «Es war spürbar, dass die Schülerinnen und Schüler nach dem Lockdown und den Schulschliessungen im März den sexualpädagogischen Präsenzunterricht sehr schätzten», steht im Tätigkeitsbericht.

Dennoch zeigte sich in der zweiten Jahreshälfte, dass auch die Schulen mit Krankheitsausfällen und Quarantäne zu kämpfen hatten und Lernstoff nachgeholt werden musste – weshalb wiederum viele der sexualpädagogischen Einsätze der Fapla auf 2021 verschoben wurden.

«Schwul» ist ein Schimpfwort

Eine Plattform erhalten im aktuellen Tätigkeitsbericht auch «queere» Menschen – also Menschen, die aufgrund ihres sexuellen oder romantischen Begehrens, ihrer Geschlechtsidentität oder ihres Geschlechts aus gesellschaftlicher Sicht nicht der heterosexuellen Norm entsprechen. Dazu gehören unter anderem lesbische, schwule, bisexuelle oder Transmenschen.

Womit wir bei «schwul» wären: «Unter Kindern und Jugendlichen wird das Wort ‹schwul›, meist ohne grosses Nachdenken, als Schimpfwort benutzt.» Die Fapla will dabei helfen, mit Hilfe von sexualpädagogischem Unterricht sexuelle Rechte zu behandeln und auf die hohe Bedeutung von psychischer, körperlicher und sexueller Unversehrtheit für alle Menschen hinzuweisen.

Gewalt zwischen Partnern

Hohe Bedeutung schreibt die Fapla auch dem Thema «Partnerschaftsgewalt während der Schwangerschaft und nach der Geburt» zu – für viele wohl unvorstellbar, dass Frauen in dieser Zeit einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, von ihrem Partner bedroht, gedemütigt oder sexuell belästigt zu werden. Doch die Realität zeigt, dass in der Schweiz jede fünfte erwachsene Frau von Partnerschafts­gewalt betroffen ist.

Rund die Hälfte davon sind Mütter. Die Mehrheit der von Gewalt betroffenen Frauen ist mit 25 bis 45 Jahren im gebärfähigen Alter.

Gewalt innerhalb der Partnerschaft ist noch immer ein Tabuthema und die Dunkelziffer entsprechend hoch, vor allem während der Schwangerschaft und nach der Geburt. Dies sowie Scham- und Schuldgefühle, Angst oder Misstrauen machen es betroffenen Frauen nicht einfacher, sich Aussenstehenden anzuvertrauen und Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Daher bieten die Fapla niederschwellige und auf Wunsch auch anonyme Beratungen für Frauen während der Schwangerschaft und im ersten Jahr nach der Geburt an.

Der Tätigkeitsbericht schliesst mit der Statistiktabelle 2020 – und gibt Hoffnung, dass die Klientinnen und Klienten der Fapla auch in Krisenzeiten in ihrer sexuellen Gesundheit bestmöglich beraten und unterstützt werden.